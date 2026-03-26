Se filtra el Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide: diseño más ancho, batería de 5000 mAh y posible lanzamiento

Las filtraciones más recientes apuntan a que Samsung está preparando un giro en su línea de teléfonos plegables. Los renders del Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide dejan ver un dispositivo distinto a lo que la marca ha mostrado hasta ahora, con un diseño que prioriza una pantalla más ancha y una experiencia de uso más cercana a la de una tablet.

Los archivos CAD, compartidos por sitios especializados, revelan un equipo identificado como H8 (modelo SMF971U). A diferencia del formato alargado del Samsung Galaxy Z Fold, esta versión apuesta por un cuerpo más corto y amplio. La referencia no es casual: propuestas como el Google Pixel Fold o el Oppo Find N2 ya habían explorado este camino.

La pantalla externa sería de 5,4 pulgadas, con una proporción más funcional para tareas cotidianas. Al abrirse, el panel interno alcanzaría las 7,6 pulgadas, pero con mayor superficie útil. Ese cambio permitiría trabajar con dos aplicaciones al tiempo sin la sensación de espacio limitado que aún se percibe en algunos plegables actuales.

Un plegable más ancho, pero con decisiones discutibles

El diseño también apunta a reducir el grosor. Abierto, el dispositivo se quedaría en 4,3 mm, mientras que el módulo de cámaras alcanzaría los 14,6 mm. En ese apartado aparecen dudas: los renders muestran solo dos sensores traseros, lo que sugiere que podría prescindir de un lente telefoto, un recorte que no pasaría desapercibido en un equipo de este precio.

En rendimiento, no hay señales de concesiones. Se espera que integre el procesador Snapdragon 8 Elite de quinta generación, acompañado de hasta 16 GB de RAM y almacenamiento de hasta 1 TB. La batería, de 5.000 mAh con carga rápida de 45 W, busca sostener el uso intensivo que implica una pantalla de mayor tamaño.

La presentación de este modelo se daría en el próximo evento Galaxy Unpacked, que este año podría moverse a agosto. El ajuste en la fecha no sería menor: coincide con los rumores sobre el debut del primer iPhone plegable de Apple, previsto para septiembre.

El precio estimado ronda los 2.000 dólares, lo que lo ubica en el segmento más alto. La apuesta parece clara: ofrecer un formato diferente dentro del catálogo plegable, con ventajas en productividad y comodidad, aunque con decisiones que podrían abrir debate, especialmente en el apartado fotográfico.