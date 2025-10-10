realme presenta en Colombia la Serie 15 con los modelos 15 Pro, 15 y 15T, además de la edición Game of Thrones

La fabricante tecnológica china, realme, anunció el lanzamiento oficial en Colombia de su Serie 15 5G, compuesta por tres modelos: realme 15 Pro 5G, realme 15 5G y realme 15T 5G. La nueva línea busca fortalecer la presencia de la compañía en la gama media y media alta, con cámaras de 50 megapíxeles, funciones de inteligencia artificial y procesadores de última generación.

Además del desempeño técnico, el anuncio incluye una edición especial: el realme 15 Pro Game of Thrones Edition, desarrollado en alianza con Warner Bros. Discovery, una colaboración que combina el diseño inspirado en la serie con la innovación del modelo insignia.

Cámaras de 50 MP en toda la serie

El realme 15 Pro 5G encabeza la familia con un sistema triple de 50 MP y sensor Sony IMX896, capaz de grabar en 4K a 60 cuadros por segundo. Su cámara principal se complementa con un lente ultra gran angular de 50 MP y una frontal de igual resolución, lo que permite capturar retratos, paisajes y videos con un nivel de detalle poco habitual en su rango de precio.

El realme 15 5G comparte parte de la configuración, pero adopta un sistema de doble cámara con sensor Sony IMX882 OIS y una frontal de 50 MP. Está orientado a usuarios que priorizan la fotografía cotidiana, redes sociales y grabaciones en 4K sin complicaciones.

El realme 15T 5G completa la línea con una cámara principal de 50 MP y una propuesta enfocada en la resistencia. Su cuerpo tiene certificaciones IP66, IP68 e IP69, lo que lo hace el más robusto del grupo frente al polvo y el agua, pensado para quienes combinan trabajo, deporte y actividades al aire libre.

IA para edición y fotografía social

Una de las novedades de la Serie 15 es la AI Edit Genie, una función que permite editar imágenes mediante comandos de voz. El sistema interpreta órdenes simples como “eliminar fondo” o “añadir un objeto”, sin necesidad de tocar la pantalla. También incorpora Inspiración IA, que ajusta automáticamente brillo, exposición y color con base en la escena.

Otra función destacada es el AI Party Mode, orientado a retratos en ambientes nocturnos. Ofrece marcos y efectos integrados para darle un estilo visual propio a las fotografías, y aprovecha el procesado inteligente de color para mantener tonos naturales incluso con poca luz.

Potencia y autonomía

El realme 15 Pro 5G integra el procesador Snapdragon 7 Gen 4 de 4 nanómetros, con una puntuación que supera el millón en AnTuTu. Su batería de 7000 mAh y la carga rápida de 80W lo ubican entre los modelos más equilibrados en rendimiento y autonomía.

El realme 15 5G utiliza el Dimensity 7300+ 5G, optimizado para multitarea y consumo eficiente, mientras el 15T 5G incorpora el Dimensity 6400 Max 5G, que combina potencia y duración para jornadas extensas. Todos los modelos mantienen pantallas con tasa de refresco de 144 Hz y diseño delgado, sin sacrificar capacidad de batería.

Una edición inspirada en Westeros

El realme 15 Pro Game of Thrones Edition es la novedad más llamativa del lanzamiento. Este modelo, basado en el 15 Pro, incluye un diseño especial con detalles dorados, textura de cuero rojo y el emblema de la casa Targaryen. Además, presenta la tecnología Dragonfire, un acabado que cambia de color con el calor, siendo el primer diseño termocrómico aplicado a un smartphone.

La edición llega en una caja de colección con accesorios exclusivos y conserva todas las especificaciones del modelo Pro. Solo se fabricaron 5.000 unidades en todo el mundo, de las cuales 100 estarán disponibles en Colombia, lo que la convierte en una de las versiones más limitadas que ha lanzado la marca en el país.

Disponibilidad

La Serie realme 15 5G ya se encuentra disponible en Colombia a través de Mercado Libre, Alkosto, K-Tronix, Alkomprar, Jumbo, Metro y Éxito, con precios de lanzamiento de $1.094.900 para el realme 15T, $1.799.900 para el realme 15 5G y $2.899.900 para el realme 15 Pro 5G, que incluye por tiempo limitado un realme Watch 5.

Imagen: Realme