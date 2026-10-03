Precios celulares Samsung suben 10 %: afecta a los Galaxy A

Comprar un celular de gama media de la marca empieza a resultar más costoso en varios países. Los precios celulares Samsung están subiendo y el ajuste ya alcanza a los Galaxy A, una familia que ofrece alternativas más económicas frente a las series superiores.

La modificación no puede considerarse mundial porque las tarifas dependen de cada región. Sin embargo, los aumentos ya aparecen en Estados Unidos, China e Italia, lo que amplía el alcance de un encarecimiento que también ha afectado modelos premium.

Los Galaxy A suben cerca de 10 % en promedio en EE. UU.

En Estados Unidos, los Galaxy A57 5G, A37 5G, A27 5G y A17 5G registraron aumentos de entre US$20 y US$70, según el modelo y el almacenamiento. El promedio simple de la variación porcentual de las seis versiones afectadas es de aproximadamente 9,8 %.

El A57 de 128 GB pasó de US$549,99 a US$599,99, cerca del 9,1 %, mientras la opción de 256 GB avanzó de US$609,99 a US$679,99, alrededor del 11,5 %. En el A37, las capacidades equivalentes quedaron en US$489,99 y US$609,99, desde US$449,99 y US$539,99, respectivamente.

Los modelos inferiores tampoco quedaron fuera. El A27 ahora cuesta US$379,99 frente a US$349,99, un 8,6 % más. En el A17, la cifra pasó de US$249,99 a US$269,99, cerca del 8 %. El mayor incremento individual de esta ronda corresponde al A37 de 256 GB, con aproximadamente 13 %.

Modelo Precio anterior Nuevo precio Aumento Galaxy A57 5G 128 GB US$549,99 US$599,99 US$50 Galaxy A57 5G 256 GB US$609,99 US$679,99 US$70 Galaxy A37 5G 128 GB US$449,99 US$489,99 US$40 Galaxy A37 5G 256 GB US$539,99 US$609,99 US$70 Galaxy A27 5G 128 GB US$349,99 US$379,99 US$30 Galaxy A17 5G 128 GB US$249,99 US$269,99 US$20

El A17 muestra mejor cuánto puede acumular una subida con el paso de los meses. Debutó en enero por US$199,99, posteriormente llegó a US$249,99 y ahora se vende por US$269,99. Desde su lanzamiento, la diferencia alcanza US$70, aproximadamente un 35 %.

Los precios celulares Samsung también aumentan fuera de EE. UU.

En China, Samsung elevó el costo del Galaxy A57. La versión de 8 GB + 256 GB pasó de 3.299 a 3.799 yuanes, un 15,2 %. La de 12 GB + 256 GB avanzó de 3.699 a 4.399 yuanes, equivalente al 18,9 %.

Italia suma otro país a la lista. Allí se reportaron incrementos de entre 10 y 70 euros para los A57, A37, A27 y A17. El A57 de 128 GB, por ejemplo, pasó de 549,90 a 599,90 euros, mientras que la versión de 256 GB quedó en 679,90 euros.

Las cifras no son equivalentes entre países. Impuestos, monedas, capacidades disponibles y políticas comerciales influyen en el valor final, por lo que el promedio de 9,8 % obtenido con las seis configuraciones estadounidenses no puede extrapolarse a Europa, Latinoamérica o Asia.

La generación anterior ofrece otra referencia para Estados Unidos. El A56 comenzó en US$499,99; el A36, en US$399,99; y el A26, en US$299,99. Los modelos actuales ya habían debutado por encima de esas cantidades antes de esta nueva revisión.

Al reducirse la diferencia económica entre categorías, comparar únicamente el costo inicial resulta menos útil. Procesador, cámaras, almacenamiento y soporte de software adquieren mayor peso, especialmente porque varias generaciones de Galaxy A continúan dentro del ciclo previsto para recibir Android 17. Los modelos anteriores también pueden ganar interés si permanecen disponibles con descuentos.

Samsung no ha explicado la causa de estas subidas

Los precios celulares Samsung están cambiando durante un periodo de mayores costos de memoria y otros componentes. Sin embargo, Samsung no ha comunicado que ese sea específicamente el motivo de esta ronda de incrementos en los Galaxy A. Por eso, la coincidencia temporal sirve como contexto, pero no permite establecer una relación causal confirmada.

La modificación tampoco se limita a los modelos de menor costo. Los Galaxy S26 recibieron recientemente ajustes en Estados Unidos y China, lo que muestra que las revisiones alcanzan diferentes niveles del catálogo.

No hay información suficiente para anticipar qué ocurrirá en los países donde las tarifas permanecen intactas. Comprobar el valor oficial en cada región será necesario antes de asumir que las cifras registradas en Estados Unidos, China o Italia se repetirán en otros lugares.

Para la gama media, el punto decisivo será cuánto conserva su distancia frente a modelos superiores. Si las nuevas tarifas aparecen en más países, elegir un Galaxy A requerirá comparar con mayor cuidado cuánto se ahorra realmente y qué características se dejan fuera a cambio.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)