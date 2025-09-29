Apple ha sido históricamente el referente en grabación de video móvil gracias a su integración con ProRes y, más recientemente, ProRes RAW en el iPhone 17 Pro. Estas opciones han permitido a los creadores acceder a flujos de trabajo profesionales sin necesidad de equipos adicionales, consolidando al iPhone como la opción más confiable en este terreno.



Sin embargo, Samsung prepara un avance importante con la serie Galaxy S26. Filtraciones recientes apuntan a la incorporación del códec APV (Advanced Professional Video), que permitiría grabar con calidad prácticamente sin pérdidas. Este formato ofrecería una profundidad de color de 12 bits y muestreo 4:4:4, lo que se traduce en mayor fidelidad cromática y menos degradación tras múltiples ciclos de edición.

Otro aspecto destacado sería la compatibilidad con grabación en LOG y la posibilidad de aplicar LUTs personalizadas directamente desde la aplicación de Galería. Esto significaría que los usuarios podrían ajustar perfiles de color específicos sin depender de software externo, agilizando procesos de corrección cromática que hasta ahora eran más complejos en móviles.

Además de estas innovaciones, el Galaxy S26 contaría con una mayor variedad de velocidades de cuadro, incluyendo 25, 50 y 100 fps en 4K, así como 25 fps en 8K. Esta flexibilidad abre la puerta a estilos narrativos más diversos y acerca al teléfono a prestaciones que antes eran exclusivas de cámaras dedicadas al cine o la producción audiovisual.

La gran incógnita será cómo maneje Samsung los desafíos técnicos asociados con un códec de esta exigencia. El consumo energético, la gestión de calor y la compatibilidad con software de edición profesional serán factores determinantes. Si logra superar esas barreras, el Galaxy S26 podría ser el primer smartphone capaz de disputar seriamente el terreno que Apple domina desde hace años en video móvil profesional.

Tabla comparativa de grabación de video

Funcionalidad Galaxy S26 (filtrado) iPhone 17 Pro (oficial) Códec principal APV (Advanced Professional Video) ProRes / ProRes RAW Compresión / calidad Grabación casi sin pérdidas Alta calidad, estándar en la industria Profundidad de color 12 bits 10 bits (ProRes) / RAW sin compresión intermedia Muestreo de color 4:4:4 4:2:2 en la mayoría de configuraciones Aplicación de LUTs Compatible desde la app Galería No aplica en el dispositivo Modos LOG / HDR Soporte APV en LOG y HDR LOG en ProRes RAW Velocidades de cuadro 25, 50 y 100 fps en 4K; 25 fps en 8K 24, 30 y 60 fps en 4K; 24 fps en 8K Almacenamiento externo Grabación directa en SSD vía USB-C Grabación en SSD vía USB-C en ProRes

Tabla comparativa de factores prácticos en la grabación de video

Factor Galaxy S26 (filtrado) iPhone 17 Pro (oficial) Compatibilidad de software Por confirmar (esperado DaVinci, Premiere) Final Cut nativo, amplia compatibilidad Gestión térmica Pendiente de pruebas reales Optimización comprobada en sesiones largas Autonomía en grabación Aún por confirmar Probada con ProRes y gestión de calor

*Los datos del iPhone 17 Pro son oficiales; la información del Galaxy S26 proviene de filtraciones y podría cambiar al lanzamiento.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT