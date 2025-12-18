Todo apunta a que los POCO M8 y POCO M8 Pro 5G llegarán en enero de 2026 para reforzar la presencia de la marca en la gama media. Aunque Xiaomi no ha confirmado oficialmente el lanzamiento, filtraciones y certificaciones permiten anticipar una evolución clara frente a la serie POCO M7.

En diseño, la nueva generación mantendría la identidad visual característica de POCO, pero con una ejecución más refinada. Se esperan marcos más delgados, mejores acabados y un módulo de cámaras trasero de formato cuadrado, marcando distancia frente al enfoque más funcional de la generación anterior.

Pantalla y rendimiento: el salto más visible de la nueva generación

La pantalla sería uno de los principales saltos generacionales. El POCO M8 dejaría atrás el panel LCD para apostar por tecnología AMOLED con alta tasa de refresco. En el modelo Pro, la mejora sería mayor, con un panel más grande y una resolución superior frente al AMOLED FHD+ del M7 Pro 5G.

En rendimiento, la evolución es coherente frente a la generación anterior. El POCO M7 emplea un Snapdragon 685 orientado a eficiencia básica, mientras que la serie POCO M8 daría el salto a procesadores más recientes, alineados con las nuevas exigencias de la gama media actual.

Según las filtraciones, el POCO M8 integraría un Snapdragon 6 Gen 3, mientras que el POCO M8 Pro 5G apostaría por el procesador Snapdragon 7s Gen 4, situándose un escalón por encima en potencia y enfocado en multitarea exigente y juegos. Ambos modelos contarían con conectividad 5G.

Autonomía, cámaras y experiencia de uso

La autonomía seguiría siendo clave, aunque con un cambio de estrategia. El POCO M8 apostaría por una batería de 5.520 mAh con carga rápida de 45 W, mientras que el POCO M8 Pro 5G destacaría con una batería de 6.500 mAh y carga ultrarrápida de 100 W.

En fotografía, POCO mantendría un enfoque práctico y equilibrado. Tanto el POCO M8 como el POCO M8 Pro 5G apostarían por un sensor principal de 50 MP y una cámara frontal de 32 MP. El modelo Pro sumaría un ultra gran angular de 8 MP.

Ambos dispositivos llegarían con la versión más reciente de HyperOS, garantizando una experiencia optimizada y soporte a largo plazo. De confirmarse estas especificaciones, la serie POCO M8 se consolidaría como una evolución sólida y bien diferenciada dentro de la gama media.

En cuanto al precio, aunque POCO no ha confirmado cifras oficiales, las filtraciones sitúan al POCO M8 en un rango aproximado de 300 a 350 dólares, mientras que el POCO M8 Pro 5G podría ubicarse alrededor de los 550 dólares. Ambos modelos se lanzarían globalmente en enero de 2026.

Resumen de lo que cambia en el POCO M8

Especificación POCO M8 POCO M7 Pantalla AMOLED 6,77″ FHD+ LCD 6,9″ FHD+ Tasa de refresco 120 Hz Hasta 144 Hz Procesador Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 685 Conectividad 5G 4G Cámara frontal 32 MP 8 MP Batería 5.520 mAh 7.000 mAh Carga rápida 45 W 33 W Resistencia IP65 IP64 Sistema HyperOS 2 HyperOS

Resumen de lo que cambia en el POCO M8 Pro 5G

Especificación POCO M8 Pro 5G POCO M7 Pro 5G Pantalla AMOLED 6,83″ 1.5K AMOLED 6,67″ FHD+ Procesador Snapdragon 7s Gen 4 Dimensity 7025-Ultra Cámara secundaria Ultra gran angular 8 MP Sensor 2 MP Cámara frontal 32 MP 20 MP Batería 6.500 mAh 5.110 mAh Carga rápida 100 W 45 W Resistencia IP68 IP64 Sistema HyperOS 2 HyperOS

Imagen: Editada con IA / Gemini