Pixel 12 se filtra con cambios en la resolución de pantalla

Google acaba de renovar su familia de celulares, pero ya aparecen las primeras pistas sobre lo que prepara para la siguiente generación. Una filtración vinculada con registros de la GSMA revela posibles identificadores y resoluciones de cuatro futuros dispositivos, aunque ninguno de estos datos ha sido confirmado oficialmente.



Lo interesante no es simplemente que hayan aparecido referencias a equipos todavía lejanos. Las cifras muestran un patrón diferente entre los modelos convencionales y el plegable. Los primeros reducirían la cantidad de píxeles verticales, mientras que la pantalla interior del Fold registraría un incremento más considerable.

Los próximos modelos reducirían sus píxeles verticales

El modelo básico aparece identificado como GC0QU y tendría una resolución de 1.080 × 2.400 píxeles. Al Pixel 12 Pro, con código GWU59, se le atribuyen 1.280 × 2.824. El supuesto G7U1Y correspondería a la versión Pro XL y alcanzaría 1.344 × 2.952.

La comparación con la generación actual permite entender mejor el cambio. El modelo básico pasaría de 2.424 a 2.400 píxeles verticales; el Pro, de 2.856 a 2.824; y el Pro XL, de 2.992 a 2.952. En los tres casos se conservaría exactamente la cantidad horizontal.

Eso indica una modificación en las resoluciones, pero no permite determinar por sí solo si los próximos celulares serán físicamente más bajos. Para establecerlo harían falta datos como las dimensiones de los equipos o el tamaño de sus paneles. Tampoco puede calcularse todavía cómo variaría la densidad de píxeles.

Hay otra razón para interpretar la información con cautela. La base de datos de la GSMA suele servir para identificar dispositivos mediante sus números de modelo, mientras que la procedencia exacta de las especificaciones de pantalla asociadas a esta filtración no está completamente clara.

El Pixel 12 Pro Fold tendría un cambio mucho mayor

La referencia G4D5D estaría asociada al próximo plegable. En este caso, el panel interior alcanzaría una resolución de 2.296 × 2.404 píxeles, frente a los 2.076 × 2.152 atribuidos a su antecesor. A diferencia de los otros integrantes de la familia, aumentarían tanto la cantidad horizontal como la vertical.

Al multiplicar ambas dimensiones, la diferencia equivale aproximadamente a un 24 % más de píxeles totales. Ese incremento no significa automáticamente mayor nitidez. Para saberlo sería necesario conocer también el tamaño físico del panel, porque la definición percibida depende de cuántos puntos se concentran en una determinada superficie.

La relación entre las dos medidas tampoco demuestra que el próximo plegable vaya a ser un 10 % más ancho físicamente. Las cifras revelan un aumento cercano a ese porcentaje en la resolución horizontal, pero convertir directamente esa diferencia en una variación de anchura confunde dos conceptos distintos.

Otro dato permanece fuera de la filtración. No se conoce la resolución de la pantalla exterior del Fold, de modo que todavía resulta imposible evaluar si el formato del dispositivo cerrado sufriría alguna modificación relevante frente a su antecesor.

Estas primeras referencias dejan una pista más concreta sobre las pantallas que sobre el diseño definitivo de la próxima generación. Si posteriormente aparecen dimensiones, diagonales y relaciones de aspecto, será posible determinar si Google realmente prepara un cambio de formato o simplemente está modificando la configuración de sus paneles.

Imagen: Google / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)