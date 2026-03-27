Menos de una 1 hora al día: este es el tiempo en pantalla que deberían tener los niños

Una recomendación del Reino Unido ha abierto de nuevo el debate sobre el tiempo frente a una pantalla que deberían imponerse a un niño menor de cinco años.

¿Cuánto tiempo debería pasar un menor frente a la pantalla de un celular o PC? Aunque el número de horas depende de varios factores, el Reino Unido ha lanzado una recomendación que puede parecer extrema: menos de una hora al día.

La sugerencia fue realizada a través de una guía que el país presentó y que está despertando debate en Internet. El documento asegura que, para los niños entre dos y cinco años, el tiempo máximo recomendado frente a cualquier pantalla no debería superar una hora diaria.

Dentro de las recomendaciones, el Reino Unido también asegura que, si se deja al niño con un dispositivo, lo mejor es que siempre se encuentre acompañado. También aclara que existen ciertas excepciones a la regla, como las videollamadas con parientes o el uso de espacios educativos y lúdicos.

De acuerdo con cifras compartidas por el gobierno, cerca de un 98% de los niños en el Reino Unido ya pasan una parte importante de su día frente a pantallas al cumplir los dos años de edad.

¿Por qué se recomienda no exceder una hora de pantalla al día?

Aunque imponer este límite puede parecer drástico, lo cierto es que cada vez más organizaciones coinciden en esta cifra. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, presentó recientemente una guía similar que recomienda cero tiempo de pantalla para los menores de 2 años y menos de una hora al día para niños de entre cuatro y cinco años.

La principal preocupación de los expertos es el efecto que esto puede tener en las habilidades sociales de los niños. Se ha confirmado que los primeros años de vida (específicamente hasta los seis años) son fundamentales para que los menores desarrollen y aprendan habilidades de comunicación y hábitos sociales.

El problema radica en que los niños expuestos a tiempos excesivos frente a la pantalla en esta etapa pueden ver impactado su desarrollo. Diferentes estudios han encontrado repercusiones como problemas de atención, demoras en el lenguaje expresivo e incluso dificultades en las interacciones entre padres e hijos.

El problema también está en el ejemplo que se da a los hijos

Pero el inconveniente no solo reside en la manera en la que los niños interactúan con la tecnología. Un estudio encontró que los padres también pasan demasiado tiempo frente a sus dispositivos, limitando todavía más las oportunidades de sus hijos para practicar estas habilidades de comunicación.

Por ahora no existe una ley que imponga estos límites en el hogar, lo que significa que está en manos de los padres crear una cultura que logre reducir el tiempo de exposición. Esta es una batalla difícil debido a la dependencia que tenemos de nuestros dispositivos, lo que complica la tarea de educar a los hijos con hábitos que nosotros mismos no siempre poseemos.

Imágenes: Foto de Tima Miroshnichenko