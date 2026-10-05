iPhone 18 Pro supera el inicio de sus rivales chinos y Apple gana terreno

Apple consiguió una ventaja inesperada en China con el lanzamiento del iPhone 18 Pro. En apenas tres días de ventas, la nueva generación de modelos Pro registró un crecimiento interanual del 12 %, un resultado que le permitió a la compañía quedarse con el primer lugar del mercado chino de smartphones durante la semana del 14 al 20 de septiembre, según datos de Counterpoint Research.

La cifra tiene un detalle importante. El iPhone 18 Pro comenzó a venderse el 18 de septiembre, por lo que el crecimiento corresponde únicamente a sus primeros tres días disponibles. Aun con ese periodo reducido, Apple alcanzó una participación del 33 % de las ventas de smartphones en China durante esa semana.

El comportamiento llega en un momento complicado para el mercado. Las ventas semanales de smartphones en el país habían registrado caídas interanuales de dos dígitos desde julio, en medio de una demanda débil y del aumento en los costos de los componentes de memoria. Los nuevos lanzamientos de septiembre eran vistos como una oportunidad para recuperar parte de ese terreno.

Una de las razones que pudo favorecer al iPhone 18 Pro fue la propia estrategia de Apple con su nueva generación. El modelo básico del iPhone 18 tuvo un lanzamiento posterior, lo que pudo llevar a algunos compradores interesados en renovar su equipo a elegir directamente las versiones Pro.

A esto se suma otro factor que está cambiando la competencia por precio. Los fabricantes chinos incrementaron de forma considerable el valor de varios de sus teléfonos de gama alta. Los aumentos superan los 200 dólares en algunos modelos, especialmente en las configuraciones con más memoria y en los equipos que incorporan procesadores fabricados con tecnología de 2 nanómetros.

Huawei apuesta por formatos diferentes

Mientras Apple gana terreno con sus modelos tradicionales, Huawei está probando otra vía para diferenciarse. El Pura X View incorpora una pantalla con relación de aspecto de 16:9.5, una propuesta que busca ofrecer una superficie de visualización más amplia sin recurrir a una bisagra ni al precio de un plegable.

El dispositivo ha tenido un buen comienzo en ventas, impulsado por su diseño, sus especificaciones de gama alta y un precio considerado competitivo dentro de esta categoría. La propuesta responde a consumidores que quieren una pantalla más grande, pero no necesariamente están dispuestos a comprar un plegable.

Huawei también ha visto un nuevo impulso para el Pura X Max. El interés por los plegables de pantalla ancha, incluido el iPhone Duo y el Xiaomi 18 Fold, habría ayudado a reactivar las ventas del dispositivo varios meses después de su lanzamiento.

La competencia, sin embargo, podría complicarse durante los próximos meses. El aumento de los precios de los componentes está encareciendo los nuevos teléfonos insignia chinos y el impacto es mayor en las versiones con más almacenamiento y en los equipos con procesadores de 2 nm. Counterpoint Research prevé que esta generación venda menos unidades que la anterior durante el cuarto trimestre.

Para Apple, el resultado de septiembre supone un comienzo favorable en uno de sus mercados más importantes. La incógnita será si el impulso inicial del iPhone 18 Pro consigue mantenerse cuando estén disponibles todos los modelos de la nueva generación y los fabricantes chinos terminen de desplegar sus apuestas para el último trimestre del año.