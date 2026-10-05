Huawei Mate 90 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra: ¿cuál es mejor?

Tener la batería más grande o una cámara con mayor resolución no convierte automáticamente a un celular en la mejor opción. En la gama alta también pesan el sistema operativo, las posibilidades fotográficas, el rendimiento y, especialmente, qué funciones pueden aprovecharse fuera del país donde fue presentado.



El Huawei Mate 90 Pro Max supera al Galaxy S26 Ultra en algunos componentes, pero eso no resuelve por sí solo cuál conviene más. El primero sobresale por capacidad energética y velocidad para recuperar energía. Su rival responde con características pensadas para desenvolverse con mayor facilidad en distintos mercados.

El Mate 90 Pro Max toma ventaja lejos del enchufe

Los dos ofrecen paneles de 6,9 pulgadas con frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz. Huawei utiliza tecnología OLED de doble capa y resolución de 2.848 × 1.320 píxeles. Samsung emplea Dynamic AMOLED 2X QHD+ de 3.120 × 1.440 píxeles y Privacy Display, función que reduce la visibilidad lateral del contenido cuando se activa.

En capacidad, el Mate alcanza 6.800 mAh frente a 5.000 mAh de su contrincante. Son 1.800 mAh adicionales, aunque esto no significa que vaya a durar exactamente un 36 % más. La autonomía también depende del procesador, la optimización del sistema, el brillo y las tareas ejecutadas.

Al recargar, el equipo chino admite hasta 100 W mediante cable y 50 W de forma inalámbrica. El S26 Ultra llega a 60 W y 25 W, respectivamente. Samsung señala que puede recuperar aproximadamente el 75 % en 30 minutos con un adaptador compatible. Para conocer la distancia real entre ambos habría que probarlos bajo los mismos parámetros.

Característica Huawei Mate 90 Pro Max Galaxy S26 Ultra Pantalla 6,9″, OLED doble capa 6,9″, Dynamic AMOLED 2X Resolución 2.848 × 1.320 3.120 × 1.440 Refresco 1-120 Hz Hasta 120 Hz Procesador Kirin 9050 / 9050 Pro* Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Batería 6.800 mAh 5.000 mAh Carga por cable 100 W 60 W Carga inalámbrica 50 W 25 W Cámara principal 50 MP, apertura variable 200 MP, f/1.4 Ultra gran angular 40 MP 50 MP Teleobjetivo 200 MP, aprox. 4x 50 MP 5x + 10 MP 3x Sistema HarmonyOS 7 Android 16 / One UI 8.5 Peso 234 g 214 g Grosor 8,15 mm 7,9 mm

*El chip depende de la versión.

Las dimensiones inclinan otro apartado hacia el dispositivo surcoreano. Pesa 214 gramos frente a 234 gramos y tiene un grosor de 7,9 mm, mientras su contrincante alcanza 8,15 mm. Esa distancia puede percibirse al sostener durante periodos prolongados dos equipos con paneles del mismo tamaño.

Las cámaras dejan la pelea mucho más cerrada

Los megapíxeles no bastan para elegir un vencedor en fotografía. El Mate cuenta con un sensor principal RYYB de 50 MP, estabilización y apertura física variable entre f/1.4 y f/4.0. Este mecanismo modifica desde la óptica la entrada de luz y la profundidad de campo. Lo acompañan un ultra gran angular de 40 MP y un teleobjetivo RYYB de 200 MP con aumento aproximado de 4x y capacidad macro.

Samsung distribuye los acercamientos entre dos lentes dedicados. Uno utiliza 10 MP con zoom óptico 3x y el segundo sube a 50 MP con 5x. El módulo principal alcanza 200 MP con apertura f/1.4, mientras el ultra gran angular ofrece 50 MP. También existe una modalidad 10x de calidad óptica mediante procesamiento y Adaptive Pixel.

El S26 Ultra dispone así de más distancias focales dedicadas. Huawei concentra mayor resolución en el telefoto y suma fotografía macro. Saber cuál produce mejores imágenes exige enfrentarlos en las mismas escenas, ya que la óptica, el procesamiento, la reproducción del color y el control del ruido también intervienen en el resultado.

La edición Collector añade una posibilidad que no pertenece al dispositivo convencional analizado aquí. Es compatible con el módulo Ruiying Z10, un accesorio externo equipado con sensor de una pulgada y objetivo de zoom continuo. Amplía las posibilidades fotográficas, pero requiere hardware separado y, por tanto, no cuenta como una característica del Pro Max estándar.

El Galaxy S26 Ultra tiene una ventaja que no está en la ficha

En potencia tampoco conviene sacar conclusiones únicamente a partir de la ficha técnica. Dependiendo de la versión, el Mate equipa Kirin 9050 o Kirin 9050 Pro. El Galaxy utiliza Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Las cifras divulgadas por cada fabricante parten de referencias distintas, por lo que una comparación fiable requiere pruebas equivalentes de CPU, gráficos, temperatura y consumo energético.

HarmonyOS 7 introduce una consideración más importante al pensar en adquirir el teléfono fuera de China, donde debutó esta generación. Antes de importarlo conviene comprobar compatibilidad de apps, servicios y conectividad. El S26 Ultra funciona con Android y One UI 8.5 e integra herramientas como DeX y SmartThings.

Los precios tampoco admiten una comparación directa. El Mate 90 Pro Max parte de 9.499 yuanes en China para la versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. El Galaxy S26 Ultra cambia de valor según el mercado. Convertir ambas cifras a una misma moneda podría resultar engañoso, porque impuestos, garantía, distribución y políticas comerciales varían entre países.

Entonces, ¿cuál es mejor? El Huawei Mate 90 Pro Max sobresale por capacidad de batería y potencia de carga, mientras el apartado fotográfico necesita una prueba directa para definir cuál obtiene mejores resultados. El Galaxy S26 Ultra presenta menos barreras para una adquisición internacional por su sistema operativo y mayor disponibilidad en distintos mercados. La decisión depende de cuánto pesen esos factores frente a las fortalezas de hardware del Mate.

Imagen: Huawei / Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)