Filtraciones revelan el nuevo celular de Amazon y su apuesta por Alexa y la IA

Más de una década después del fallido intento con el Fire Phone, Amazon vuelve a explorar el mercado de los smartphones. Esta vez lo hace con un proyecto que aún no es oficial, pero que ya empieza a tomar forma a partir de filtraciones y reportes de medios internacionales.

El dispositivo, conocido internamente como “Transformer”, estaría siendo desarrollado por un equipo especializado en innovación dentro de la compañía. La iniciativa busca crear un teléfono que funcione como una extensión directa de los servicios del ecosistema de Amazon, con especial protagonismo de la inteligencia artificial.

A diferencia de los teléfonos tradicionales, la apuesta no se centraría en las aplicaciones, sino en la interacción por voz y en procesos automatizados. El objetivo es que los usuarios puedan realizar tareas cotidianas —como hacer compras, reproducir contenido o gestionar pedidos— sin necesidad de navegar entre múltiples apps.

Te puede interesar: iPhone 17e vs iPhone 17: las diferencias que debes conocer antes de comprar

En este modelo, Alexa tendría un rol central. El asistente virtual no solo respondería consultas, sino que también ejecutaría acciones complejas dentro del dispositivo. La idea es reducir la dependencia de interfaces tradicionales y simplificar la experiencia de uso a través de comandos de voz y herramientas impulsadas por IA.

Además, el teléfono estaría diseñado para integrarse de forma constante con servicios como Prime Video, Prime Music y la plataforma de compras de Amazon. Esto permitiría una conexión permanente con la oferta de contenidos y productos de la compañía, reforzando su modelo de suscripción.

Un nuevo intento en un mercado dominado

El desarrollo de este dispositivo también refleja un interés más amplio por parte de Amazon en fortalecer su presencia en el hardware de consumo. La compañía ya cuenta con productos como altavoces inteligentes, tabletas y dispositivos de streaming, pero el segmento de smartphones sigue siendo uno de sus grandes pendientes.

El reto no es menor. Fabricantes como Apple y Samsung dominan una parte significativa del mercado global, lo que deja poco espacio para nuevos competidores. A esto se suma el antecedente del Fire Phone, que fue retirado tras bajas ventas y problemas de rendimiento.

Sin embargo, el contexto actual es distinto. La evolución de la inteligencia artificial y el crecimiento de los asistentes virtuales abren nuevas posibilidades para replantear la experiencia móvil. Amazon parece apostar a que un dispositivo centrado en IA y servicios integrados puede marcar una diferencia.

Por ahora, no hay información oficial sobre precio, fecha de lanzamiento o disponibilidad. Incluso, fuentes cercanas al proyecto señalan que podría cancelarse en cualquier momento si no cumple con las expectativas internas.

Lo que sí queda claro es que Amazon no ha abandonado la idea de tener su propio teléfono. Esta vez, el éxito dependerá de si logra ofrecer algo realmente distinto en un mercado donde la innovación ya no es opcional, sino necesaria.

Imagen: Ilustración generada con IA