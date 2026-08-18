El celular con batería intercambiable que llega con Android 16, NFC y pantalla de 120 Hz

Tener un cargador a mano no siempre es una posibilidad. Para quienes trabajan al aire libre, viajan durante varios días o realizan actividades en lugares alejados de tomas de corriente, la autonomía del teléfono puede convertirse en una limitación. El CUBOT KingKong Dura aborda ese problema con una característica poco habitual en los smartphones actuales: incorpora dos baterías extraíbles de 5.000 mAh cada una.

El celular pertenece a la familia de equipos resistentes KingKong de CUBOT, una marca tecnológica fundada en 2012 en Huaqiangbei, el conocido distrito comercial de electrónica de Shenzhen, China. La compañía señala que ha ampliado su presencia hacia mercados de Europa, Sudamérica y países árabes.

El KingKong Dura combina las dos baterías con una pantalla HD+ de 6,88 pulgadas y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Su resolución es de 720 x 1640 píxeles y utiliza un diseño con notch en forma de gota.

El dispositivo tiene unas dimensiones de 180,1 x 85 x 13 milímetros y un peso de 299,5 gramos. Es, por tanto, un teléfono considerablemente más pesado que muchos modelos convencionales, una consecuencia relacionada con su construcción y su sistema de alimentación.

Dos baterías para prolongar el uso lejos del cargador

La posibilidad de retirar las baterías marca una diferencia frente a la mayoría de smartphones modernos. El usuario puede disponer de dos unidades de 5.000 mAh, lo que suma una capacidad nominal de 10.000 mAh si ambas están disponibles para el funcionamiento del equipo.

En el apartado de procesamiento, el KingKong Dura utiliza un chip SC T620 de ocho núcleos, acompañado por configuraciones de memoria de 8 GB de RAM más 12 GB de RAM extendida y 128 GB de almacenamiento, o 12 GB de RAM más 20 GB extendida y 256 GB de almacenamiento.

El teléfono funciona con Android 16 y permite utilizar dos tarjetas Nano SIM o combinar una Nano SIM con una tarjeta TF para ampliar el almacenamiento.

Para fotografía, CUBOT incorpora una cámara principal de 64 megapíxeles con enfoque por detección de fase, acompañada por un sensor macro de 2 megapíxeles y flash LED. La cámara frontal es de 16 megapíxeles.

También incluye GPS con soporte para A-GPS y compatibilidad con GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. En conectividad ofrece Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC y USB OTG. El lector de huellas está ubicado en el lateral.

El paquete incluye el teléfono, un cable USB, un cargador, una tarjeta de referencia, el manual de usuario y las dos baterías.

La propuesta del KingKong Dura está dirigida, por sus características, a quienes priorizan la autonomía y la posibilidad de reemplazar físicamente la batería por encima de tener un equipo liviano. CUBOT mantiene así una línea de teléfonos orientados a usuarios que necesitan mantener el dispositivo operativo durante jornadas prolongadas.