CUBOT A50: ¿de dónde es la marca y qué ofrece su nuevo celular?

El mercado de celulares de entrada y gama media suma un nuevo competidor con el CUBOT A50, un teléfono que apuesta por una pantalla amplia, batería de 5.000 mAh y cámaras de alta resolución para las tareas habituales. El equipo incorpora además Android 16 y un procesador Unisoc T620.

Detrás del lanzamiento está CUBOT, una marca tecnológica de origen chino que fue fundada oficialmente en 2012 en Huaqiangbei, uno de los principales distritos comerciales de electrónica de Shenzhen. La propia compañía explica que el nombre CUBOT nació de la combinación de las palabras inglesas “Cool” y “Robot”.

La empresa está vinculada a Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd., cuya dirección corporativa se encuentra actualmente en Shenzhen, provincia de Guangdong, China. Documentos de certificación de productos CUBOT también identifican a esta compañía como fabricante y señalan a China como país de origen.

Su expansión internacional comenzó pocos años después de su creación. Según la historia publicada por CUBOT, entre 2013 y 2016 la marca empezó a vender mediante eBay y llegó a distribuir sus dispositivos en decenas de países. Posteriormente fortaleció su presencia en Amazon y amplió sus operaciones hacia otros mercados.

África también entró en sus planes de expansión. Entre 2018 y 2019, CUBOT comenzó a trabajar con Jumia para ingresar en ese mercado. La compañía también señala que ha desarrollado relaciones comerciales en la Unión Europea, Sudamérica y países árabes.

CUBOT ya tiene presencia en América Latina

La región latinoamericana aparece actualmente entre los mercados donde CUBOT mantiene operaciones comerciales. La compañía cuenta con contactos y servicios posventa en México, Brasil y Argentina, mientras que su página oficial identifica a un director general para Sudamérica.

Colombia también figura entre los mercados donde sus teléfonos pueden encontrarse. Existe una tienda local que comercializa diferentes modelos de la marca y anuncia entregas dentro del país. CUBOT, además, asegura que realiza envíos internacionales a Norteamérica, Europa, Asia y determinados países de Latinoamérica.

La estrategia de la compañía no se limita a los teléfonos convencionales. Su catálogo incluye smartphones, equipos resistentes de la familia KingKong, tabletas, relojes inteligentes y otros dispositivos.

En ese catálogo aparece ahora el A50, pensado para usuarios que buscan un equipo para consumir contenido, comunicarse y realizar tareas cotidianas sin recurrir necesariamente a modelos de mayor precio.

El teléfono tiene una pantalla FHD+ de 6,58 pulgadas con resolución de 2408 × 1080 píxeles. A esto suma una batería de 5.000 mAh, hasta 16 GB de RAM mediante memoria física y virtual, 128 GB de almacenamiento y posibilidad de ampliarlo hasta 1 TB.

Para fotografía incorpora una cámara principal de 48 megapíxeles con funciones de inteligencia artificial, una frontal de 16 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles.

El procesamiento queda en manos de un Unisoc T620 de ocho núcleos. También incluye NFC, desbloqueo facial, lector de huellas lateral y navegación compatible con cuatro sistemas satelitales.

CUBOT presenta el A50 como un teléfono orientado al uso diario y no como un dispositivo especializado. Su llegada amplía la oferta de una marca que, después de más de una década de operaciones, busca consolidar su presencia fuera de China, incluida América Latina.