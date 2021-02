Realme anuncia su estrategia global en la gama media-alta

Realme presentó en el MWC de Shangai su nuevo celular insignia con la línea GT que se presentará de manera global el próximo 4 de marzo. Este dispositivo contará con el chipset Snapdragon 888, tendrá la pantalla Samsung Amoled con tasa de refresco de 120 Hz y sensor biométrico de huella digital debajo de la pantalla.

Con esta propuesta, busca llamar la atención de más usuarios con la promesa de que sus teléfonos en la gama media-alta tendrán el rendimiento y cámaras de los dispositivos de la gama alta. «Con ‘Dual-platform Dual-flagship’, realme adoptará tanto la plataforma 5G de la serie Snapdragon 8 de Qualcomm, como la de la serie Dimensity de MediaTek, y lanzará dos series insignia centrados en el rendimiento y la imagen respectivamente, aportando más productos premium a los usuarios jóvenes», explicó la compañía china.

La serie GT de Realme además buscará innovar con su diseño. Tiene el primer diseño de cuero vegano de doble tono utiliza dos tipos de material en dos colores diferentes para lograr una sensación de velocidad que coincida con el rendimiento que promete la marca. El teléfono tendrá un precio de $465 dólares (∼$1.658.040 pesos colombianos).

Solo unos meses después de anunciar la serie 7, Realme dio algunos avances sobre el realme 8. De acuerdo con una publicación del CEO de la compañía china, ya están trabajando en su nuevo dispositivo, que tendría un sensor de 108 megapíxeles en su cámara principal.

Work never stops at #realme. I am already working on #InfiniteLeapWith8!

RT and reply with what you think it is about. pic.twitter.com/RmJiCocTgf

— Madhav FutureX (@MadhavSheth1) February 24, 2021