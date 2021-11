El Pixel Fold de Google ya no será una realidad

El celular plegable Pixel Fold de Google no saldrá al mercado a inicios del 2022 como se esperaba, pues se filtró información de que la multinacional ha cancelado el lanzamiento.

A mediados de este año había rumores de que Google estaba creando un celular plegable denominado Pixel Fold, el cual llegaría para ser la mayor competencia del Samsung Galaxy Z Flip, con la diferencia de que el Pixel Fold contaría con el nuevo Android 12 L, el sistema operativo que estará adaptado para dispositivos de pantalla grande.

La cancelación de este equipo fue dada a conocer por Ross Young, CEO de la consultora Display Supply Chain Consultants, quien trinó en su cuenta de Twitter: “Malas noticias para los que esperan el Google Pixel Fold. Nos enteramos de que han cancelado los pedidos de piezas y han decidido no sacarlo al mercado”

Bad news for those waiting for the Google Pixel Fold. We hear they have canceled parts orders and decided not to bring it to market as indicated in the latest DSCC Weekly Review. See blog excerpt at https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09Pt

— Ross Young (@DSCCRoss) November 15, 2021