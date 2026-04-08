El informe “Failing the Fix 2026”, publicado por U.S. PIRG Education Fund, evaluó 105 dispositivos para determinar qué celulares son más difíciles de reparar en 2026. El estudio utiliza datos del sistema europeo EPREL, un registro de etiquetas de energía que incluye índices de reparabilidad, y analiza aspectos clave como el desmontaje, el acceso a repuestos, las herramientas necesarias y el soporte de software.

Los resultados muestran que muchos celulares actuales presentan limitaciones para ser reparados. Entre los factores identificados están el uso de adhesivos en lugar de tornillos, la necesidad de herramientas específicas y la complejidad para acceder a componentes internos. Estas condiciones pueden dificultar las reparaciones fuera de servicios autorizados.

Celulares más difíciles de reparar en 2026

El análisis muestra diferencias entre fabricantes en función de su nivel de reparabilidad. Motorola obtiene la mejor calificación dentro del grupo evaluado con una nota B+, seguido por Google con C-. En los niveles más bajos aparecen Samsung con D y Apple con D-, de acuerdo con este sistema de medición.

Es importante señalar que el informe analiza únicamente las cuatro marcas de celulares más populares en el mercado estadounidense: Apple, Samsung, Motorola y Google. Otras marcas no forman parte de esta evaluación.

Vale aclarar que estas calificaciones no son comparables directamente con ediciones anteriores del informe, ya que este año se adoptó una nueva metodología basada en el EPREL, más riguroso que el índice francés utilizado hasta 2025. Bajo el sistema anterior, Apple y Google figuraban con B.

Estas calificaciones reflejan qué tan viable es intervenir un dispositivo cuando presenta fallas. La evaluación se construye a partir de información técnica disponible para cada modelo y permite comparar el nivel de acceso a reparación entre distintas marcas del mercado.

¿Qué mide exactamente este estudio?

Para llegar a estas calificaciones, el estudio evalúa seis parámetros técnicos. Entre ellos se incluyen la facilidad de desmontaje, el tipo de fijaciones utilizadas, las herramientas necesarias, la disponibilidad de repuestos, la duración del soporte de software y el acceso a documentación técnica.

Cada uno de estos elementos influye en la posibilidad de reparar un dispositivo y mantenerlo operativo con el paso del tiempo. El análisis se basa en los modelos más recientes disponibles a inicios de 2026 y utiliza datos oficiales del registro EPREL para construir una referencia comparable entre fabricantes.

Además, el estudio considera factores relacionados con el acceso a la reparación, como la disponibilidad de información técnica y el entorno en el que operan los fabricantes. Estos elementos forman parte del contexto en el que los usuarios pueden mantener o no sus dispositivos en funcionamiento.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT