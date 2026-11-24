Huawei abrió un nuevo frente en su negocio de celulares con OSTA, una marca que debuta en China con el OSTA O1 Pro. La decisión llama la atención porque el fabricante ya cuenta con varias familias de dispositivos, entre ellas Mate, Pura y nova, cada una con un público y una propuesta definidos.

La creación de OSTA plantea una pregunta: ¿qué puede ofrecer una nueva marca que Huawei no tenga ya en su catálogo?

La respuesta está en la intención de experimentar con otros formatos de celulares y darle mayor protagonismo a la inteligencia artificial. No significa que Huawei vaya a reemplazar sus líneas actuales. Más bien, OSTA le permite explorar una identidad comercial distinta y probar productos que no necesariamente encajan en las categorías que ya maneja.

Las diferencias entre sus familias ayudan a entender la decisión. Mate reúne buena parte de sus apuestas de gama alta, con características orientadas a productividad y tecnología. Pura tiene una identidad más relacionada con fotografía y diseño, mientras que nova se dirige a consumidores que buscan equipos con especial atención en cámaras, apariencia y entretenimiento.

OSTA llega con una propuesta menos fácil de encasillar. Su primer celular combina especificaciones de gama alta con un diseño que rompe con las proporciones habituales de los smartphones.

Un celular que cambia el formato tradicional

El OSTA O1 Pro tiene una pantalla OLED de 6,39 pulgadas con una relación de aspecto de 16:9,5. Es más ancho y bajo que los celulares alargados que dominan actualmente el mercado. Esa distribución modifica la forma de consultar contenidos, leer documentos y utilizar aplicaciones.

En su interior incorpora un procesador Kirin 9030S, una cámara principal de 200 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,7 aumentos y una batería de 7.000 mAh. También admite carga por cable de 66 W e inalámbrica de 50 W.

Pero hay otro elemento que Huawei quiere destacar: el software. El equipo estrena HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition, una versión del sistema operativo que incorpora funciones de inteligencia artificial y un asistente pensado para interactuar con diferentes servicios del dispositivo.

Aquí aparece uno de los puntos que Huawei necesita demostrar. Samsung, Apple y Google llevan tiempo incorporando herramientas de IA en sus celulares. Por eso, incluir un asistente inteligente ya no representa una diferencia suficiente. El reto está en que esas funciones resuelvan tareas concretas y tengan utilidad más allá de las demostraciones de lanzamiento.

¿Es realmente una familia diferente?

Hay un detalle que también merece atención: algunas de las características del OSTA O1 Pro recuerdan a las del Huawei Pura X View. Esto muestra que la nueva marca no parte de cero en materia de desarrollo tecnológico. Huawei puede aprovechar componentes, conocimientos y experiencias que ya tiene en su catálogo.

La diferencia tendrá que construirse alrededor del diseño, el software y la identidad del producto. De lo contrario, OSTA corre el riesgo de convertirse en otra etiqueta para dispositivos que podrían comercializarse bajo las marcas existentes.

El OSTA O1 Pro debutó en China con un precio promocional desde 5.499 yuanes para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Por ahora, Huawei no ha anunciado su disponibilidad en Colombia.

La nueva marca todavía tiene que demostrar qué lugar ocupará dentro del negocio de Huawei. Su primer celular deja ver una apuesta por cambiar la forma de utilizar estos dispositivos, pero será la experiencia real de los usuarios y la llegada de nuevos modelos lo que permitirá saber si OSTA puede consolidarse como algo más que una división adicional.