Seguro de depósitos: cuánto devuelve Fogafín si su banco se liquida

Si un banco entra en liquidación, el seguro de depósitos de Fogafín devuelve a cada ahorrador hasta $50 millones. Ese tope aplica por persona y por entidad, no por cuenta, y es la cifra que más importa para quien tiene su plata repartida entre una cuenta de ahorros, un CDT o una billetera digital.

El seguro no se contrata ni se paga. Según Fogafín, se adquiere de forma automática cuando se abre o se renueva un producto protegido, y no le cuesta nada al ahorrador. Quienes lo financian son las entidades inscritas, con una prima equivalente al 0,3 % del total de los depósitos asegurados.

Qué entidades y qué productos cubre

Las entidades inscritas son los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPES). Entre los productos protegidos están las cuentas corrientes, los depósitos de ahorro, los CDT, las cuentas de ahorro especial y los depósitos de bajo monto.

Quedan por fuera los productos fiduciarios, los seguros, los bonos ordinarios, los bonos convertibles en acciones, los productos de las sociedades comisionistas de bolsa y cualquier producto de una entidad que no esté inscrita en Fogafín. Por eso la pregunta útil antes de abrir una cuenta es si la entidad figura en la lista de inscritas. Fogafín indica que los extractos y la publicidad de los productos protegidos deben llevar el sello del Seguro de Depósitos.

Cómo se suma el tope de $50 millones

Los saldos de una misma persona en una misma entidad se suman. Fogafín explica que, si alguien tiene una cuenta de ahorros y un CDT en el mismo banco, se juntan los saldos con su número de identificación y se devuelve hasta $50 millones. Lo que exceda ese monto debe reclamarse ante el liquidador.

Un ejemplo con cifras hipotéticas: una persona tiene $30 millones en ahorros y $35 millones en un CDT en el mismo banco, para un total de $65 millones. Si el banco se liquida, Fogafín cubre $50 millones y los $15 millones restantes se reclaman en la liquidación. Si esa misma persona tiene otros $40 millones en un segundo banco, ese saldo cuenta aparte: según Fogafín, la protección se aplica de forma independiente en cada entidad inscrita.

Los intereses causados y no pagados hasta la fecha de la liquidación también están cubiertos, siempre que el total no supere los $50 millones. En los productos con varios titulares, el saldo se divide en partes iguales entre los titulares. Un CDT conjunto de $70 millones entre dos personas se reparte en $35 millones para cada una, por debajo del tope.

Cuándo y cómo se paga

El pago se activa cuando la Superintendencia Financiera ordena la liquidación forzosa administrativa de la entidad. Fogafín dice que propenderá por pagar dentro de los siete días hábiles siguientes a la liquidación, según la Circular Externa 002 de 2020, con la información que le entregue el liquidador.

Si el ahorrador tiene una cuenta de ahorros o corriente individual, activa y sin restricciones en otra entidad inscrita, el dinero se transfiere allí. Si no la tiene, se entrega en efectivo o con cheque de gerencia. Fogafín ofrece en su sitio web una calculadora para estimar el monto asegurado según el producto y la entidad. En un artículo anterior, ENTER.CO revisó qué tan seguros están los ahorros en Nubank.

Información de Fogafín consultada el 14 de noviembre de 2026; el tope de $50 millones es el vigente según su sitio web. Fuentes: Fogafín, Calculadora del Seguro de Depósitos.