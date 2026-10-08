Pagar una factura de servicios públicos desde WhatsApp ya es una opción para los clientes de dale!, que ahora pueden consultar y realizar este tipo de transacciones directamente desde el chat. La herramienta busca facilitar el proceso para quienes ya tienen sus facturas inscritas previamente en la aplicación financiera.

La novedad amplía las operaciones que pueden hacerse desde WhatsApp, aunque no corresponde a las transferencias mediante Bre-B, que ya estaban disponibles por este canal. En este caso, el cambio está relacionado específicamente con el pago de servicios públicos.

Para utilizar la función, el primer paso no ocurre en WhatsApp. El usuario debe tener inscrita la factura que quiere pagar dentro de la aplicación de dale!. Esta condición permite que el servicio que posteriormente aparezca disponible en el chat corresponda a uno que ya fue registrado por el cliente.

Una vez cumplido ese requisito, el usuario puede acudir al canal de WhatsApp habilitado por dale! para consultar sus facturas y avanzar con el pago desde la conversación. El proceso evita tener que ingresar nuevamente a la aplicación para completar esta operación.

La inscripción debe hacerse antes del pago

La diferencia entre registrar el servicio y pagarlo desde WhatsApp es uno de los puntos que deben tener presentes los usuarios. No basta con tener una factura pendiente: primero debe haber sido inscrita en la aplicación de dale!.

Esto también significa que WhatsApp funciona como un canal adicional para realizar el pago, pero no reemplaza el proceso de inscripción inicial. Quienes quieran aprovechar la nueva alternativa deben verificar primero que el servicio que necesitan pagar ya esté asociado a su cuenta.

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El uso de canales digitales para operaciones financieras también obliga a prestar atención a posibles intentos de suplantación. Antes de entregar información o avanzar con una transacción, los clientes deben comprobar que están interactuando con el canal oficial de dale! en WhatsApp y no con un número o una cuenta que intente hacerse pasar por la entidad.

La recomendación cobra importancia porque el pago se realiza dentro de una aplicación de mensajería que los usuarios utilizan habitualmente para comunicarse con familiares, amigos y empresas. Una conversación aparentemente legítima puede generar confusión si no se verifica el origen del contacto.

Con esta incorporación, dale! suma el pago de servicios públicos a las operaciones que sus clientes pueden gestionar mediante WhatsApp. Para quienes ya tengan sus facturas inscritas en la aplicación, la alternativa permite llevar una operación cotidiana a un canal que ya utilizan, mientras que el requisito previo de registro marca el primer paso antes de realizar el pago.