Google Translate se vuelve más natural: así evoluciona la traducción en vivo en la app

Google Translate lleva meses apostando por convertir la traducción en tiempo real en algo tan fluido como una conversación cara a cara, y esta semana la compañía compartió al público su último avance.

Tras celebrar sus 20 años en abril, ahora Google anuncia dos actualizaciones para la función de traducción en vivo en iOS y Android, que se apoyan directamente en la base que la empresa sentó hace poco más de un año con el lanzamiento de sus herramientas de conversación en tiempo real e IA.

De dónde viene la traducción en vivo

Todo comenzó con el anuncio de nuevas capacidades de traducción en vivo y aprendizaje de idiomas impulsadas por los modelos Gemini. Google explicó entonces que, gracias a las capacidades de razonamiento avanzado y multimodalidad de estos modelos, era posible tener una conversación bidireccional en tiempo real, con traducción de audio y en pantalla en más de 70 idiomas, incluidos árabe, francés, hindi, coreano, español y tamil.

La mecánica era simple: abrir la app de Translate, tocar “Traducción en vivo”, elegir los idiomas y empezar a hablar. La app se encarga de alternar entre los dos idiomas, identificando pausas, acentos y entonaciones, de forma que la conversación fluya con un solo toque.

Google señaló que sus modelos de voz y reconocimiento de habla están entrenados para aislar sonidos, lo que permite mantener una buena calidad de traducción incluso en ambientes ruidosos, como un aeropuerto concurrido o una cafetería llena de gente. Esta función arrancó primero en Estados Unidos, India y México.

Junto con la traducción en vivo, esa misma actualización trajo una función de práctica de idiomas todavía en fase piloto, pensada para ayudar a los usuarios a ganar confianza al escuchar y hablar.

Con solo tocar “práctica”, definir el nivel y los objetivos, la app genera escenarios personalizados donde el usuario puede escuchar conversaciones y tocar las palabras que reconoce, o practicar hablando con pistas de apoyo. La función se diseñó junto con expertos en aprendizaje de idiomas y llegó primero para angloparlantes que practican español y francés, y para hispanohablantes, francófonos y lusófonos que practican inglés.

Lo nuevo: sesiones más largas y traducción por el auricular

Con esa base ya funcionando, Google identificó un patrón de uso que motivó las mejoras más recientes: más de un tercio de las sesiones de traducción en vivo ya duran más de cinco minutos.

Pensando en esas conversaciones largas, la compañía confirmó en su comunicado más reciente que los usuarios de Android ahora pueden mantener la traducción en vivo funcionando en segundo plano, ideal para quienes necesitan hacer otra cosa en el teléfono o simplemente bloquear la pantalla mientras la conversación continúa. La misma función llegará próximamente a iOS.

La segunda novedad sí llega primero a iPhone: los usuarios de iOS en todo el mundo ya pueden recibir la traducción en vivo directamente por el auricular del teléfono, una función que ya existía en Android. Basta con acercar el teléfono al oído cuando no se tienen audífonos a la mano, algo pensado para situaciones como escuchar anuncios en un aeropuerto ruidoso o seguir una visita guiada en medio de una multitud.

Cada mes, cerca de un billón de palabras pasan por las herramientas de traducción de Google, entre Translate, Search y las traducciones visuales de Lens y Circle to Search. Con estas actualizaciones sucesivas, la compañía no solo amplía el alcance de sus modelos Gemini para mejorar la calidad y velocidad de las traducciones, sino que empuja la traducción en vivo hacia un terreno cada vez más cercano al de una conversación real.

Artículo coescrito con Juan Pablo Aguirre Osorio

Imagen: Google