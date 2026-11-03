Un CEO tecnológico y una colombiana de 23 años: quiénes eran dos de las víctimas del avión que cayó en Florida

Un empresario que construyó varias compañías tecnológicas y una joven colombiana de 23 años que había encontrado una oportunidad laboral en Estados Unidos murieron en el mismo accidente aéreo. Adam Robinson, fundador y director ejecutivo de Retention.com, y Ana María Ramírez Cetina estaban entre las nueve personas que fallecieron cuando un avión privado Learjet 60 se estrelló en el condado de Palm Beach, Florida, el domingo 1 de noviembre de 2026.

La aeronave había despegado del aeropuerto internacional de Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía a North Eleuthera, en Bahamas. Robinson viajaba con su esposa, Helen Sharp, sus dos hijos, Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos, además de dos amigas de la familia y Ana María, quien trabajaba como niñera de los menores.

La joven, nacida en Bogotá y residente en Colorado, acompañaba a la familia durante el viaje. Sus allegados la identificaron como una de las víctimas y su historia comenzó a conocerse en Colombia después de que se difundieran los nombres de los pasajeros.

Ana María cuidaba de Emma y Charlie y había desarrollado un vínculo cercano con ellos. En un comunicado conjunto, los familiares de las víctimas la recordaron como una persona que atendía a los niños con ternura y devoción, hasta convertirse en parte de la familia.

Su muerte ocurrió junto a la de los cuatro integrantes de la familia Robinson y las amigas Rachael Reed y Charmi Fehr. Los dos pilotos también perdieron la vida.

Adam Robinson, el empresario que desarrollaba tecnología para identificar usuarios en internet

Robinson tenía 45 años y era una figura del ecosistema empresarial tecnológico de Austin. Había fundado y dirigido Retention.com y RB2B, dos compañías dedicadas al desarrollo de herramientas de identificación digital y marketing empresarial. También estaba vinculado a Moltsets.

Su trayectoria empresarial estaba relacionada con una actividad que ocurre detrás de muchas páginas web: reconocer quién visita un sitio y utilizar información sobre esos usuarios para ayudar a las empresas a encontrar potenciales clientes.

Su proyecto comenzó con GetEmails, una plataforma creada en 2019 que posteriormente evolucionó hacia Retention.com. Sus herramientas permiten identificar determinados visitantes de sitios web, enriquecer perfiles con información disponible y facilitar que las compañías desarrollen campañas comerciales.

RB2B, por su parte, está orientada a identificar visitantes de páginas empresariales y proporcionar información que pueda servir a los equipos de ventas. Sus soluciones se integran con plataformas de gestión de clientes y herramientas de comunicación corporativa.

Este negocio tiene aplicaciones en comercio electrónico y publicidad digital, pero también abre discusiones sobre privacidad, consentimiento y uso de información personal en internet.

La muerte de Robinson fue confirmada por las compañías que dirigía, que publicaron un mensaje de condolencias para recordar su liderazgo y anunciar que su prioridad sería acompañar a los trabajadores y familiares afectados.

¿Qué ocurrió durante el vuelo?

La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) señala que la tripulación reportó hielo ligero, turbulencia moderada y precipitaciones mientras volaba a unos 35.000 pies de altura.

Los pilotos solicitaron ascender a 37.000 pies. Sin embargo, menos de 30 segundos después comunicaron que la aeronave estaba descendiendo y declararon una emergencia. Los registros de comunicación muestran que la velocidad de descenso llegó a superar los 20.000 pies por minuto.

El Learjet terminó impactando contra una zona residencial de Florida. Las primeras inspecciones encontraron indicios de que partes del avión pudieron desprenderse antes de llegar al suelo.

La NTSB mantiene abierta la investigación y todavía no ha establecido la causa del siniestro. Las condiciones meteorológicas y el estado de la aeronave hacen parte de los elementos que deberán analizar los investigadores.