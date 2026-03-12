Google Maps lanza su mayor actualización en 10 años y luce genial: ¿el fin de Waze?

Google sorprendió con el anuncio de lo que sería la mayor actualización de su aplicación de navegación Maps en 10 años. La interfaz de navegación ha cambiado por completo, pasando de una experiencia 2D a una 3D que ahora tiene en cuenta carriles, edificios, salidas y muchísimos más elementos para, en esencia, que te aclares mejor a la hora de navegar.

La compañía ha llamado a la nueva interfaz “Navegación inmersiva”, y cambia casi por completo cómo ves el mapa, el auto, las indicaciones y, lo más importante, el carril por el que circulas. El GPS ya no te dice por qué carretera vas, sino por qué carril estás circulando exactamente.

Esta nueva actualización permite realizar preguntas complejas con lenguaje natural. El sistema analiza información de 300 millones de lugares instantáneamente, puedes preguntar por sitios para cargar el móvil sin esperas. La IA procesa la disponibilidad y el contexto para responderte con precisión.

Visualmente, Google Maps ahora es mucho mejor, más preciso y menos propenso a la equivocación, pero las novedades no terminan ahí: la gran G, apoyándose en Gemini, ha hecho que la navegación también sea muchísimo más inteligente. De hecho, ahora Maps es capaz de tener una visión espacial sobre la situación y darte órdenes.

Google Maps más humano y certero

Google ha jubilado las voces robóticas y las instrucciones confusas del pasado. El sistema te dirá exactamente qué salida ignorar y cuál tomar después. Además, el mapa ofrece ahora una visión más amplia de la ruta. Mediante zooms inteligentes, podrás ver los próximos giros con antelación. Esto reduce drásticamente el estrés al conducir por zonas desconocidas.

Antes de comenzar la ruta, ahora Google Maps te ofrecerá la posibilidad de ver con fotos de Street View el punto de llegada para que tengas en cuenta cómo es la localización a la que te diriges. El propio GPS también consultará esta información para indicarte, cuando estés llegando, cómo es el edificio al que vas o en qué lado de la calle debes estacionar para estar más cerca.

La plataforma procesa más de 5 millones de actualizaciones de tráfico cada segundo, esto permite informar sobre compensaciones en rutas alternativas de manera inmediata. Sabrás si un camino es más rápido pero incluye peajes costosos. La comunidad de conductores aporta 10 millones de avisos diarios sobre incidentes. Al llegar a tu destino, Maps te mostrará la entrada exacta. Incluso te recomendará en qué lado de la calle conviene aparcar.

Despliegue y disponibilidad

Este rediseño radical ya ha comenzado su despliegue oficial en mercados clave. Por ahora, los usuarios de Estados Unidos e India son los primeros beneficiados, pero la actualización llegará progresivamente a dispositivos Android, iOS y sistemas de coches conectados. Google planea expandir estas funciones a más regiones en los próximos meses, un anuncio que se suma a la llegada de Android 17.