Bogotá lanza plataforma que revela profesiones tecnológicas más buscadas y las vacantes sin cubrir

Bogotá quiere entender, con datos en mano, qué está pasando con el empleo digital en la ciudad. No desde la intuición ni desde discursos generales, sino a partir de información concreta que permita ver dónde faltan habilidades, qué buscan las empresas y cómo responder desde la formación.

Esa es la base del nuevo Observatorio de Talento Digital, una plataforma presentada durante Expo I Colombia que reúne a entidades públicas, empresas tecnológicas, organizaciones sociales y actores del sector educativo.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Consejería Distrital de TIC, en alianza con GOYN Bogotá y con desarrollo tecnológico de ETB, busca identificar las brechas entre la oferta de talento y la demanda laboral en el sector tecnológico.

No se trata de una bolsa de empleo. Tampoco de un portal para aplicar directamente a vacantes. Es una herramienta que cruza datos, los analiza y los traduce en información útil para quienes toman decisiones: desde instituciones educativas hasta empresas y entidades públicas.

La plataforma permite seguir la evolución del mercado laboral digital. Muestra qué habilidades están siendo más solicitadas, qué perfiles escasean, en qué sectores hay mayor crecimiento y qué tipo de formación podría responder mejor a esas necesidades.

Detrás de cada dato hay una señal. Puede ser una habilidad que no se está enseñando lo suficiente o una oportunidad laboral que todavía no logra conectarse con el talento disponible.

Lo que dicen los datos del mercado digital

Los primeros resultados del observatorio dejan ver una ciudad con demanda activa, pero con vacíos importantes en áreas críticas.

Uno de los casos más urgentes es el de la ciberseguridad. Las organizaciones están operando con equipos incompletos en funciones sensibles. Hay más de 200 vacantes sin cubrir y niveles de respuesta que no superan el 30 %. Esto significa que muchas empresas no cuentan con el personal necesario para enfrentar riesgos digitales.

Otro punto crítico está en la experiencia de usuario, conocida como UX. Este perfil, encargado de diseñar productos digitales fáciles de usar, es hoy uno de los más escasos. Solo el rol de analista UX acumula más de 480 vacantes sin cubrir. Aunque algunas posiciones logran ocuparse, la velocidad de la demanda supera la capacidad de formación.

También hay una tendencia marcada hacia perfiles con experiencia intermedia. La mayoría de vacantes se concentra en personas con entre uno y tres años de trayectoria, especialmente con formación técnica o tecnológica. Esto deja ver una puerta de entrada clara para jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral digital.

En el caso de la inteligencia artificial, el problema no es la cantidad de vacantes, sino la especialización. Los roles más avanzados, como arquitectos de IA o especialistas en IA generativa, requieren conocimientos más profundos que aún no se están desarrollando al ritmo necesario.

¿Cómo usar la plataforma y quiénes pueden acceder?

El Observatorio de Talento Digital está disponible como una herramienta abierta para consulta. Cualquier persona interesada puede acceder para explorar tendencias del mercado, identificar habilidades en crecimiento o entender hacia dónde se mueve la demanda laboral.

Para estudiantes y jóvenes profesionales, puede servir como guía para tomar decisiones sobre qué estudiar o en qué áreas especializarse. Para instituciones educativas, ofrece insumos para ajustar programas académicos. Y para empresas, permite anticipar necesidades de talento.

Desde la administración distrital señalan que el objetivo es que esta información no se quede en diagnósticos, sino que se traduzca en acciones concretas: nuevos programas de formación, ajustes en políticas públicas y estrategias que conecten mejor a las personas con oportunidades reales de empleo.

La apuesta es sencilla de explicar, pero difícil de ejecutar: convertir datos en oportunidades.