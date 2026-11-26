Por Susana Castañeda Flórez, profesional en dirección de comunicaciones, cultura organizacional, reputación, liderazgo de equipos, innovación y transformación educativa.

Imagino a una mujer mayor frente a su celular, con acceso a wifi y una aplicación bancaria instalada. Sin embargo, cuando necesita consultar su saldo, espera a que alguien de su familia la ayude. Aunque tiene la tecnología en sus manos, todavía depende de otra persona para utilizarla con tranquilidad. Esta escena refleja una dimensión de la brecha digital.

Hemos confundido conexión con inclusión: celebramos cuando nuestros abuelos llegan a las redes sociales, les regalamos dispositivos inteligentes y asumimos que, con ello, ya forman parte del mundo digital.

No obstante, pocas veces nos preguntamos qué ocurre después de encender la pantalla, quién les enseña a identificar una estafa o cómo pueden solicitar una cita médica sin sentir vergüenza por preguntar.

Como explica Jan van Dijk en The Digital Divide (2020), las desigualdades digitales no desaparecen con el acceso a los dispositivos. También intervienen las habilidades para utilizarlos y las oportunidades de aprovechar sus beneficios.

Disponer de internet no garantiza una participación autónoma en la sociedad digital, especialmente cuando las herramientas cambian constantemente y no existen procesos de acompañamiento.

Esta realidad también la hemos evidenciado en nuestras investigaciones en el Politécnico Grancolombiano.

Como señala Nathalee Giraldo Jiménez en Senior’s App: el mundo a un clic de distancia (2025), un diagnóstico realizado con personas mayores de 50 años permitió identificar que «aunque contaban con dispositivos móviles, carecían de las competencias necesarias para interpretar y utilizar adecuadamente la información que circula en las redes sociales; esta situación las hacía especialmente vulnerables a las noticias falsas y a sus posibles repercusiones en la vida cotidiana».

Alfabetización digital para una autonomía real

Desde mi perspectiva, alfabetizar digitalmente no consiste en enseñar a memorizar dónde se encuentra un botón. Cuando este cambia de lugar, también puede desaparecer la seguridad de quien aprendió a utilizarlo.

Por el contrario, implica desarrollar capacidades para comprender, explorar y resolver dificultades de manera independiente. Supone, además, abordar asuntos relacionados con la privacidad, las noticias falsas, la inteligencia artificial y los derechos digitales.

Esta mirada encuentra sustento en Paulo Freire, quien, en Pedagogía de la autonomía (1996), plantea que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para construirlos.

Acompañar a nuestros adultos mayores exige reconocer sus experiencias, respetar sus ritmos de aprendizaje y permitirles equivocarse sin que ello se convierta en motivo de frustración o vergüenza.

Tampoco podemos asumir que todas las personas mayores enfrentan las mismas dificultades. Algunas utilizan aplicaciones con facilidad, mientras que otras apenas comienzan a descubrir sus posibilidades. Por eso, la alfabetización digital debe responder a sus intereses y necesidades, en lugar de imponerles procedimientos que desconocen sus trayectorias.

Cerrar la brecha digital es responsabilidad de todos

En casa, podemos acompañar a nuestros padres y abuelos sin reemplazarlos en cada trámite. Desde las universidades, podemos promover encuentros intergeneracionales que favorezcan el aprendizaje compartido. Las empresas y las instituciones públicas, por su parte, deben garantizar servicios accesibles, orientación oportuna y alternativas de atención humana.

Debemos reconocer una contradicción: cuando una institución exige utilizar una aplicación para acceder a un servicio, pero no ofrece acompañamiento, termina convirtiendo una herramienta de inclusión en una nueva barrera.

La transformación digital no debería exigir únicamente que las personas se adapten a la tecnología. También debe procurar que esta responda a sus necesidades.

No quiero una sociedad en la que una persona mayor deba entregar sus claves para que alguien más realice un trámite. Quiero una en la que nuestros abuelos puedan decidir, preguntar, equivocarse y volver a intentarlo sin perder su independencia.

Por eso, la próxima vez que ayudemos a alguien con su celular, propongo cambiar la pregunta «¿Ya quedó listo?» por «¿Podrás hacerlo por tu cuenta la próxima vez?».

Cerrar la brecha digital no consiste solamente en entregar dispositivos y garantizar conexiones, sino en construir las capacidades y oportunidades necesarias para que nadie quede excluido de una sociedad que avanza tecnológicamente, pero que todavía tiene mucho por aprender sobre inclusión.

Imagen: ENTER.CO / Generada con iA (ChatCPT)