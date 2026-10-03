Wompi baja la tarifa del QR al 1 % y amplía los pagos desde el celular

El cambio que más puede interesar a pequeños comercios está en el costo de recibir pagos por QR: Wompi publica una comisión de 1 % por transacción exitosa para este medio. La plataforma también amplía las alternativas para cobrar desde un celular, aunque las condiciones cambian según el método utilizado y no todos los pagos funcionan bajo la misma tarifa.

La oferta merece una precisión. En la información publicada por Wompi, el QR aparece asociado a pagos realizados desde cuentas Bancolombia y Nequi y, para este medio específico, se indica que aplica a personas naturales. Por eso, el 1 % no debería interpretarse como una tarifa general para cualquier comercio, cliente o entidad bancaria.

Para quienes venden de manera presencial, el atractivo está también en poder convertir el celular en una herramienta para recibir pagos. La aplicación de Wompi permite aceptar tarjetas mediante tecnología NFC: el cliente acerca su tarjeta al dispositivo compatible y la transacción se procesa sin necesidad de un datáfono tradicional.

El QR tiene condiciones distintas al pago sin contacto

El QR y los pagos con tarjeta desde el celular no tienen la misma estructura de cobro. Mientras Wompi muestra una tarifa especial de 1 % por transacción exitosa para el código QR, su plan avanzado general aparece publicado con una comisión de 2,65 % + $700 por transacción, más IVA.

Para el pago físico con tarjeta desde la aplicación también existe una tarifa específica. Wompi publica actualmente un cobro de 1,99 % + IVA en su solución de Nequi Negocios, donde el celular funciona como datáfono, mientras que la información de la aplicación Wompi señala que los pagos sin contacto requieren un dispositivo Android con NFC.

El funcionamiento del QR es sencillo para el comprador: genera o escanea el código desde una aplicación compatible y completa el pago. En la documentación de Wompi, el método Bancolombia QR permite utilizar cuentas Bancolombia y Nequi, pero señala que las transacciones mediante este medio aplican para personas naturales.

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Quienes quieran comenzar deben crear una cuenta en Wompi y registrar el comercio. Para una persona natural, la plataforma solicita documento de identidad y RUT; además, señala como requisito contar con una cuenta Bancolombia o Nequi. En el caso de la cuenta Bancolombia, Wompi indica que debe tener más de 30 días de antigüedad para el registro como persona natural.

La plataforma también contempla registros para personas jurídicas y ofrece distintos medios de pago, por lo que las condiciones finales dependen del producto que el comercio active. Antes de calcular cuánto costará cada venta, conviene revisar si corresponde al QR, a una tarjeta sin contacto u otro medio y considerar el IVA cuando esté indicado.

Para los negocios que ya reciben pagos desde el celular, el cambio supone tener una alternativa adicional de cobro y, en el caso del QR, una comisión publicada de 1 %. El alcance de esa tarifa, sin embargo, está ligado a las condiciones que Wompi establece para ese medio de pago.