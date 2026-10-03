Siigo compra Bsale y amplía su software para pymes en América Latina

La compañía colombiana Siigo amplía su presencia en el mercado de software para pequeñas y medianas empresas con la compra de Bsale, firma chilena especializada en soluciones para ventas y gestión comercial. La operación incorpora a su ecosistema una plataforma con presencia en Chile, México y Perú, tres mercados en los que Siigo también desarrolla su estrategia de crecimiento regional.

Bsale ofrece herramientas orientadas a negocios que necesitan administrar sus procesos de venta y operación comercial mediante software. Con la adquisición, Siigo suma estas capacidades a su oferta de soluciones contables y administrativas, con la intención de atender más necesidades de las pymes desde un mismo ecosistema tecnológico.

La integración ocurre mientras Siigo prepara una nueva etapa de expansión. La compañía anunció inversiones superiores a US$100 millones para los próximos años, destinadas al crecimiento de sus operaciones y al desarrollo de su propuesta tecnológica en la región.

La cifra corresponde al plan de inversión anunciado por Siigo y no representa el valor de la adquisición de Bsale, cuyo precio no fue divulgado.

Una plataforma comercial que se incorpora al ecosistema de Siigo

Bsale tiene su origen en Chile y desarrolló software para empresas que requieren herramientas para gestionar sus ventas. Su operación en Chile, México y Perú permite que la adquisición tenga alcance regional desde el comienzo, en lugar de limitarse al mercado de origen de la compañía.

Para Siigo, la incorporación amplía el tipo de procesos que puede cubrir dentro de las empresas. Su oferta estaba centrada en servicios de gestión contable y administrativa, mientras que Bsale aporta soluciones relacionadas con la actividad comercial y las ventas.

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La operación también fortalece la presencia de Siigo en mercados donde las pymes han adoptado herramientas digitales para administrar distintas áreas de sus negocios. La compañía ha construido su crecimiento alrededor de soluciones de software dirigidas a este segmento y ahora incorpora una plataforma especializada en la gestión de ventas.

El anuncio se suma a los movimientos de expansión que Siigo viene planteando para los próximos años. Los más de US$100 millones comprometidos en inversión marcan la dimensión de la apuesta regional, aunque la empresa no ha informado cuánto de ese monto estará destinado específicamente a la integración o al desarrollo de Bsale.

Con la compra, Bsale pasa a formar parte del ecosistema de Siigo y mantiene como alcance operativo los mercados de Chile, México y Perú. La integración abre una nueva etapa para ambas compañías, con una oferta que combina gestión administrativa, contabilidad y herramientas para ventas dirigidas a pequeñas y medianas empresas.