Hot Sale 2026 estrena ofertas Drops y así funcionarán

Las compras por internet tendrán una nueva jornada de descuentos en Colombia antes de la temporada de fin de año. Hot Sale 2026 incorporará una modalidad en la que algunas promociones tendrán tiempo y disponibilidad limitados. También será posible consultar las existencias y contrastar precios entre tiendas antes de comprar.



La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), gremio que representa al sector en Colombia, organiza esta edición en dos etapas. La primera introducirá Drops y la segunda conservará el formato habitual. Para los ocho días del evento, la entidad espera un aumento en el número de transacciones y en el valor de las ventas frente a octubre de 2025.

Hot Sale 2026 espera mover $2,4 billones en ventas

El evento se realizará entre el 16 y el 23 de octubre de 2026. La CCCE proyecta 12,5 millones de transacciones, un 25 % más que en octubre de 2025. Las ventas podrían alcanzar $2,4 billones, lo que representaría un crecimiento del 34,1 % frente al periodo tomado como referencia.

Durante los días correspondientes a la edición de octubre de 2025, el comercio electrónico registró ventas por $1,8 billones. En ese mismo periodo se contabilizaron 2.001.925 sesiones, 7.955 registros y 2.990.041 impresiones. Estos resultados sirven de referencia para las estimaciones anunciadas este año.

La convocatoria contará con hasta 96 anunciantes de categorías como viajes, tecnología, electrodomésticos, moda, deportes, infantil, salud y belleza, hogar y servicios, además de alianzas financieras. El gremio espera que la jornada impulse la actividad digital durante el último trimestre y anticipe parte del movimiento relacionado con las compras de fin de año.

Drops tendrá ofertas limitadas que no se repetirán

Drops by Hot Sale funcionará del 16 al 18 de octubre, mientras el esquema convencional irá del 19 al 23. Cada drop tendrá una vigencia y una cantidad definidas. Las promociones estarán diseñadas para agotarse dentro de ese periodo y no repetirse, por lo que podrían desaparecer antes si se terminan las unidades asignadas.

Será posible conocer las existencias en tiempo real y contrastar el precio de una oferta con el de otras tiendas. La comparación permitirá determinar si el descuento representa una oportunidad frente a los valores encontrados en otros establecimientos, sin depender únicamente del porcentaje de rebaja anunciado por cada comercio.

Esta información cobra relevancia durante eventos de descuentos, cuando varios comercios lanzan promociones simultáneamente. El comunicado no detalla cómo se hará el cotejo de precios ni cuántos establecimientos servirán como referencia, por lo que todavía no se conoce el alcance de este mecanismo.

La organización vincula Drops con su estrategia para aumentar la confianza y la transparencia en las compras digitales. El Hot Sale 2026 será la primera edición con esta modalidad, que reunirá ofertas por tiempo limitado, consulta de existencias y contraste de precios antes de comprar.

Imagen: CCCE / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)