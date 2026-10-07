Así paga tu compra el repartidor de DiDi Shop en México

Pedir mercado, medicamentos u otros productos mediante DiDi Shop implica un paso que normalmente queda fuera de la vista. Antes de llevar los artículos al destino, el repartidor debe recogerlos y pagarlos directamente en el comercio.



Para resolver esa parte del proceso se utilizan tarjetas prepagas desarrolladas junto con Pomelo. El modelo comenzó en Colombia y posteriormente llegó a México. La expansión fue anunciada públicamente el 2 de septiembre de 2026, aunque las compañías no precisaron la fecha exacta en que empezó a funcionar allí.

Cómo paga el repartidor sin usar su propio dinero

Al llegar al establecimiento, el repartidor utiliza la tarjeta asignada para cubrir los productos de la orden. Los fondos se cargan en tiempo real, por lo que no necesita adelantar dinero y esperar posteriormente un reembolso.

Aunque funciona sobre una red de pagos tradicional, el medio tiene restricciones específicas. Puede utilizarse en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y comercios especializados habilitados para las compras. No se trata, por tanto, de una tarjeta convencional que pueda emplearse libremente para cualquier gasto.

Parte del control se realiza mediante códigos MCC, sigla de Merchant Category Code. Esta clasificación identifica la actividad de los establecimientos y permite bloquear categorías no autorizadas. También pueden fijarse límites por monto, periodo y frecuencia. Cada movimiento queda registrado, lo que permite relacionar el gasto con la operación correspondiente.

Según la información publicada por Pomelo, la solución permite emitir y procesar las tarjetas, producir los medios físicos y configurar sus reglas de uso.

El sistema cobra importancia cuando aumenta el volumen de pedidos. DiDi Shop triplicó sus órdenes en Colombia durante el periodo reportado a finales de 2025. A mayor cantidad de solicitudes, también crece el número de pagos que deben resolverse en los establecimientos antes de cada entrega.

Para quien hace la compra, este proceso ocurre fuera de la pantalla. La selección de productos y la confirmación de la solicitud continúan realizándose desde la app. La tarjeta interviene después, cuando el repartidor recoge los artículos y debe pagarlos antes de iniciar la entrega.

Imagen: Pomelo