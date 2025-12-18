DiDi Shop triplicó sus órdenes en Colombia: ENTER.CO habló con Rodrigo Rogel, director comercial, sobre la estrategia y la tecnología

DiDi Shop duplicó su red de tiendas en Colombia y multiplicó por tres sus órdenes en menos de un año. Ese crecimiento explica por qué la plataforma decidió poner el foco en diciembre, el mes de mayor presión para el consumo de los hogares. ENTER.CO habló con Rodrigo Rogel, director comercial de DiDi Shop, para entender cómo la compañía está usando tecnología, comercios locales y tarifas dinámicas para ganar espacio en una temporada decisiva.

La conversación ocurre en un momento especial, pues según Fenalco, más del 60 % de los hogares colombianos organiza reuniones familiares en casa durante diciembre y cerca del 70 % compra con anticipación los productos para la cena navideña. La planificación del gasto y del tiempo se vuelve una prioridad.

Ese comportamiento también se refleja en internet. Datos de Google Trends muestran que, en las primeras semanas del mes, las búsquedas sobre organización de cenas y decoración de mesas crecen hasta un 60 % frente al promedio anual. La Navidad ya no se improvisa: se diseña.

Del barrio al celular

DiDi Shop fue lanzado en septiembre de 2024 como una nueva vertical dentro de la superapp de DiDi. Su función es conectar a los usuarios con supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y comercios de barrio desde una sola aplicación.

Rodrigo explica que la estrategia se concentra en categorías de uso diario. Supermercado, conveniencia y farmacia no son compras ocasionales. Son decisiones repetidas, especialmente en diciembre, cuando el gasto del hogar se concentra en alimentos, ingredientes especiales y productos básicos.

A diferencia de otros modelos que priorizan zonas de altos ingresos, DiDi Shop busca crecer en estratos medios y medio bajos. La empresa identifica allí una menor digitalización del delivery, pero también una demanda clara por soluciones prácticas y precios controlados.

Esa visión se traduce en la integración de comercios locales. Además de grandes cadenas como Jumbo, Metro, Olímpica y Easy, la plataforma ha sumado supermercados regionales con fuerte presencia en sus ciudades. En Medellín, por ejemplo, La Vaquita opera dentro de DiDi Shop como aliado exclusivo.

Crecimiento acelerado y percepción de precio

Aunque la compañía no comparte cifras financieras detalladas, Rogel confirmó a ENTER.CO que el número de tiendas conectadas pasó de cerca de 900 a más de 2.000 en el último año. En el mismo periodo, las órdenes crecieron alrededor de un 300 %.

Ese aumento se da en un mercado altamente competitivo, donde el precio final del pedido suele definir la elección del usuario. DiDi Shop trabaja con tarifas de servicio y entrega dinámicas, que varían según hora, demanda y condiciones externas.

La compañía sostiene que, más allá del valor exacto, los usuarios perciben esas tarifas como justas. El objetivo no es competir solo por descuentos, sino por una relación entre costo, rapidez y disponibilidad.

La tecnología juega un papel central. La app no muestra lo mismo a todos los usuarios. Las recomendaciones cambian según hábitos de compra, ubicación y tipos de productos adquiridos. La idea es reducir fricción y evitar búsquedas largas en momentos de alta demanda.

La logística también condiciona el modelo. Para que el sistema funcione, las tiendas deben estar cerca del usuario y debe haber repartidores activos en la zona. En diciembre, cuando el volumen de pedidos se dispara, esa cercanía se vuelve determinante.

Para DiDi, Colombia es uno de sus mercados prioritarios en la región. La apuesta es consolidar una sola aplicación que reúna servicios cotidianos y simplifique decisiones que antes requerían varias plataformas.

En plena temporada navideña, DiDi Shop busca convertirse en una herramienta de uso diario para quienes quieren resolver las compras del hogar sin sumar más presión a un mes que ya viene cargado de compromisos.