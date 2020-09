Microsoft nos confirma la Xbox Series S con su precio

Bueno, Microsoft se cansó de que la gente estuviera filtrando su próxima consola, así que decidieron hacerlo ellos mismos (inserte meme de Thanos). Todo comenzó cuando el lunes 07 de septiembre, en la tarde comenzaron a surgir filtraciones que apuntaban a detalles como el precio y diseño. Brad Sams del portal Thurrott presentó una imagen que nos mostraba una Xbox bastante pequeña (al menos en la escala al lado del control). Como se había anticipado, la Series S era la versión de la nueva generación sin disco, de manera que ofrecería una alternativa más económica a la nueva generación.

Momentos después, Windows Central afirmó que Microsoft llevaría a cabo esta semana una rueda de prensa para anunciar de manera formal la Xbox Series X. Además de esto confirmó que la consola sería lanzada el 20 de noviembre a un precio de 299 dólares, mientras que la versión normal tendría un costo de 499 dólares.

Horas después, Microsoft pareció rendirse ante el hecho de que su consola ya había sido filtrada por completo y a través de su cuenta en Twitter confirmó la existencia de la máquina, junto con el precio que había do anunciado antes. La compañía asegura que se trata de la Xbox más pequeña en la historia, confirmando que no hay algún juego óptico en la imagen. Por desgracia, la compañía no nos confirmó si la fecha filtrada para su lanzamiento también es correcta, así como tampoco el precio de la Series X.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020