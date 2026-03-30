Google lanza Lyria 3 Pro: así funciona la IA que crea música de hasta 3 minutos

Google amplía su apuesta por la música generada con inteligencia artificial con Lyria 3 Pro, una nueva versión de su modelo que ahora llega a más productos y servicios. La herramienta permite crear pistas de hasta tres minutos con mayor control sobre su estructura.

Desarrollado por Google DeepMind, el sistema mejora la comprensión de la composición musical. Los usuarios pueden pedir elementos concretos como introducciones, estrofas, coros o puentes, lo que facilita construir canciones más completas.

La propuesta apunta tanto a creadores individuales como a empresas. También ofrece opciones de personalización que permiten ajustar estilo, ritmo y progresión según el tipo de contenido.

En Vertex AI, Lyria 3 Pro ya está disponible en versión preliminar pública. Allí, las compañías pueden generar audio a gran escala, desde bandas sonoras para videojuegos hasta piezas para video o publicidad.

Los desarrolladores, por su parte, pueden acceder a esta tecnología a través de Google AI Studio y la API de Gemini. Esto permite integrar la generación musical en aplicaciones y plataformas propias.

Música personalizada en más productos

La herramienta también se integra en Google Vids, donde los usuarios pueden añadir música original a sus proyectos. Está disponible para clientes de Google Workspace y suscriptores de planes de inteligencia artificial.

En la aplicación Gemini, los usuarios de pago pueden crear pistas más largas para podcasts, tutoriales o videos. La idea es facilitar la producción de contenido sin depender de bibliotecas externas.

Otra integración es ProducerAI, una plataforma colaborativa pensada para artistas, productores y compositores. Allí, la IA funciona como apoyo en el proceso creativo.

Google asegura que el modelo fue entrenado con contenido autorizado. Además, evita imitar directamente a artistas y aplica filtros para comparar resultados con obras existentes.

Cada pieza generada incluye SynthID, una marca de agua digital que permite identificar contenido creado con IA. Con estas medidas, la compañía busca equilibrar innovación y uso responsable.