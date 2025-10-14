Google ofrece Gemini Pro gratis y acceso total a sus herramientas de IA: así puedes obtenerlo por un año

Google anunció que ofrecerá acceso gratuito durante un año a Gemini Pro 2.5 y a un conjunto de herramientas de inteligencia artificial a los estudiantes universitarios de España mayores de 18 años. La iniciativa busca fomentar la creatividad y preparar a los jóvenes para los retos del mercado laboral mediante el uso de tecnologías avanzadas.

El programa forma parte del plan Google AI Pro, que incluye acceso ampliado al modelo Gemini 2.5 Pro, capaz de procesar texto e imágenes; la herramienta de investigación Deep Research, que recopila y sintetiza información de cientos de fuentes; el organizador inteligente NotebookLM, y las plataformas creativas Veo 3 y Nano Banana, destinadas a generar videos e imágenes con IA. Además, los usuarios recibirán 2 TB de almacenamiento en la nube para sus proyectos y materiales académicos.

Los estudiantes podrán registrarse hasta el 9 de diciembre y disfrutar de las funciones sin coste económico durante 12 meses. Según la compañía, esta iniciativa pretende democratizar el acceso a la inteligencia artificial y fortalecer las habilidades digitales de las nuevas generaciones.

Aprendizaje guiado y asistencia personalizada

Dentro de las nuevas funciones de Gemini destaca el modo de aprendizaje guiado, un asistente interactivo que actúa como tutor virtual. Su propósito es acompañar a los estudiantes paso a paso en la resolución de problemas matemáticos, la redacción de ensayos, la preparación de exámenes o la comprensión de conceptos complejos.

“Queremos que los estudiantes no solo obtengan respuestas, sino que desarrollen pensamiento crítico y aprendan a profundizar en los temas”, señaló Google en el anuncio. Con este enfoque, la empresa busca que la IA se convierta en una herramienta de aprendizaje activo, no en un sustituto del esfuerzo académico.

Las aplicaciones creativas también tienen un papel central. Nano Banana permite transformar imágenes y conceptos abstractos en proyectos visuales, desde el diseño de logotipos hasta simulaciones de espacios o presentaciones. Veo 3, por su parte, puede generar clips de video de hasta ocho segundos a partir de texto o fotos, lo que abre posibilidades para estudiantes de cine, comunicación o diseño.

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Google también amplió las funcionalidades de Gemini for Education, la versión de su asistente diseñada para docentes. Esta herramienta ya está disponible sin costo en todas las ediciones de Google Workspace for Education, con más de 30 funciones nuevas que facilitan la planificación de clases, la creación de contenidos y la personalización de recursos educativos.

Además, la empresa colabora con universidades de todo el mundo para integrar la IA en los entornos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo una alfabetización digital más sólida tanto para profesores como para alumnos.

Imagen: Archivo ENTER.CO