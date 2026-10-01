Gemini 4 Argon: así es la nueva IA de Google que llega primero a expertos en ciberseguridad

Google presentó Gemini 4 Argon, su nuevo modelo de inteligencia artificial para tareas complejas, pero su llegada al mercado comienza con una restricción poco habitual: por ahora, solo un grupo de defensores de ciberseguridad de confianza puede utilizarlo.

El modelo está siendo desplegado inicialmente a través del programa Fairwind, una iniciativa de acceso limitado de Google para organizaciones y equipos dedicados a la defensa digital. La compañía planea ampliar progresivamente la disponibilidad después de recoger resultados de estas primeras pruebas y reforzar las medidas de seguridad.

Argon fue desarrollado para mantener procesos de razonamiento durante tareas largas y con varios pasos. Google lo orienta a trabajos como ingeniería de software, investigación y análisis empresarial, además de áreas profesionales como las finanzas y el sector legal. También incorpora capacidades multimodales y está diseñado para trabajar con grandes cantidades de información.

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La característica que explica su acceso inicial restringido está en la ciberseguridad. Google afirma que Gemini 4 Argon puede encontrar vulnerabilidades críticas, comprobarlas y generar correcciones de forma autónoma. La compañía asegura que durante sus pruebas internas logró identificar fallas en bases de código complejas desarrolladas en 20 lenguajes de programación.

El modelo también fue utilizado por Wiz, una compañía de seguridad que participa en el programa Fairwind. Según Google, durante una demostración Argon detectó una vulnerabilidad crítica en software sanitario utilizado por hospitales de diferentes países, con capacidad para exponer información personal sensible.

Google quiere probar primero los límites de Argon

El acceso anticipado permite que los equipos especializados utilicen las capacidades del modelo en entornos controlados mientras Google estudia posibles usos indebidos. La compañía también trabaja con un proceso voluntario del Gobierno estadounidense para realizar evaluaciones previas al lanzamiento.

Entre las medidas que Google está reforzando están las defensas contra el uso malicioso del modelo, los ataques de prompt injection y la seguridad de los entornos aislados donde se prueban sistemas de inteligencia artificial con capacidades avanzadas. La empresa también indicó que utiliza pruebas realizadas por equipos internos y externos para evaluar estas protecciones.

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Fairwind ya contaba con más de 650 organizaciones participantes antes de la llegada de Argon. El programa está dirigido a gobiernos, operadores de infraestructura crítica y compañías tecnológicas, entre otros socios seleccionados. Sus participantes deben cumplir condiciones de acceso y seguridad, como autenticación multifactor resistente al phishing y limitar el uso a equipos internos de ciberseguridad, respuesta a incidentes o pruebas de penetración.

Gemini 4 Argon todavía no está disponible de forma general. Google anticipó que, después de esta etapa con defensores y probadores de confianza, comenzará a ofrecerlo a desarrolladores, empresas y consumidores, empezando por clientes de API de pago y suscriptores de Google AI Ultra.