Microsoft anunció la disponibilidad global de Copilot Cowork, una nueva capacidad integrada en Microsoft 365 Copilot que permite a las empresas delegar procesos completos a un agente de inteligencia artificial. La herramienta ya no se limita a responder preguntas o generar documentos: ahora puede ejecutar tareas empresariales de principio a fin utilizando el contexto, los datos y las aplicaciones de la organización.

El anuncio llega después de varios meses de pruebas con clientes del programa Frontier. Según Microsoft, más de la mitad de las empresas que hacen parte de la lista Fortune 500 probaron la tecnología antes de su lanzamiento mundial, junto con compañías de sectores como consultoría, seguros, telecomunicaciones y servicios financieros.

La propuesta representa un cambio frente a los asistentes de IA tradicionales. Mientras estos suelen generar respuestas o recomendaciones para que una persona continúe el trabajo, Copilot Cowork puede recibir una tarea completa, ejecutarla y entregar el resultado final sin que el usuario tenga que intervenir en cada paso.

De responder preguntas a ejecutar procesos

Entre los casos de uso presentados por Microsoft aparecen actividades que normalmente requieren varias herramientas y una alta carga operativa.

Por ejemplo, la plataforma puede editar grandes cantidades de hojas de cálculo de forma segura, comparar miles de archivos entre diferentes versiones de un producto, crear diagramas de flujo automáticamente después de cada modificación o analizar procesos comerciales para detectar oportunidades que podrían perderse y sugerir acciones de seguimiento.

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La compañía explica que el agente trabaja utilizando la información disponible dentro de Microsoft 365 y respeta los permisos que ya existen en cada organización, por lo que únicamente accede a los datos autorizados para cada usuario.

Los administradores también pueden controlar quién utiliza la herramienta, definir límites de consumo, recibir alertas sobre el uso y consultar reportes detallados por usuario, grupo o toda la organización.

Costos por consumo y varios modelos de IA

Copilot Cowork funcionará bajo un esquema de pago por uso denominado Créditos Copilot. El costo de cada tarea dependerá del modelo de inteligencia artificial empleado, la cantidad de información consultada, las herramientas utilizadas y el tiempo que tome completar el proceso.

Microsoft afirma que este sistema permitirá a las organizaciones monitorear el consumo y ajustar el gasto de acuerdo con sus necesidades.

Otra de las novedades es que Copilot Cowork incorpora una arquitectura multimodelo. En esta primera versión utiliza modelos de Anthropic, entre ellos Opus 4.8 y Sonnet 4.6. Los clientes del programa Frontier también pueden acceder a GPT 5.5 y, próximamente, Microsoft incorporará Cowork 1, un modelo propio optimizado para tareas empresariales de uso cotidiano.

Con este lanzamiento, Microsoft amplía el papel de la inteligencia artificial dentro de Microsoft 365. La apuesta ya no está centrada únicamente en ayudar a redactar documentos, resumir reuniones o responder consultas, sino en permitir que las empresas deleguen procesos completos a agentes de IA manteniendo los controles de seguridad, acceso y administración que ya utilizan en sus entornos de trabajo.