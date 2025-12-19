La huella de Huawei en el 5G crece: su tecnología ya opera en miles de millones de dispositivos

Huawei sigue ampliando su influencia en el desarrollo del ecosistema 5G a escala global. Durante su sexto Foro de Innovación y Propiedad Intelectual (PI), la compañía reveló que más de 2.700 millones de dispositivos en el mundo operan actualmente bajo licencias de sus patentes 5G, una cifra que refleja el peso de su tecnología en la infraestructura de conectividad avanzada.

El encuentro, realizado en noviembre de 2025, reunió a expertos internacionales para debatir sobre la apertura, protección y uso estratégico de la propiedad intelectual como motor del progreso tecnológico. En ese espacio, Huawei presentó un balance de su actividad innovadora y de licenciamiento, que en 2024 alcanzó ingresos cercanos a los 630 millones de dólares por licencias de patentes.

Liuping Song, director jurídico de Huawei, señaló que la innovación abierta hace parte del ADN de la compañía y reiteró su enfoque en el respeto por la propiedad intelectual de terceros. De acuerdo con la empresa, aunque los ingresos por licencias han crecido, las regalías pagadas históricamente por Huawei siguen siendo casi tres veces superiores a las recibidas, una relación que busca mantener el equilibrio dentro del ecosistema tecnológico global.

Patentes, estándares y código abierto

El año 2024 marcó un nuevo récord para Huawei en materia de propiedad intelectual. La compañía publicó 37.000 nuevas patentes, realizó más de 10.000 contribuciones técnicas a organismos de estandarización y divulgó más de 1.000 artículos académicos, reforzando su presencia en el desarrollo de estándares que sostienen tecnologías como el 5G.

Desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Marco Alemán destacó el rol de Huawei como uno de los principales usuarios de los Servicios Globales de Propiedad Intelectual. Solo en 2024, la empresa registró 6.600 solicitudes publicadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Actualmente, más de 1.200 millones de dispositivos de consumo y 3.200 millones de dispositivos multimedia funcionan bajo licencias de su tecnología, con 48 empresas del Fortune Global 500 entre sus licenciatarios directos o indirectos.

El foro también abordó el avance de proyectos de código abierto impulsados por Huawei. OpenHarmony sumó diez millones de nuevas líneas de código y superó los 8.100 colaboradores, mientras que openEuler, gestionado por la Fundación OpenAtom, superó los diez millones de instalaciones a nivel global. Estas iniciativas refuerzan la estrategia de compartir tecnologías a través de software abierto, hardware abierto y contribuciones a estándares internacionales.

En el cierre del evento, la compañía presentó las nuevas funciones de Chaspark Patent, su plataforma gratuita lanzada en 2024, que ahora incorpora búsqueda semántica y resúmenes con inteligencia artificial. La herramienta busca facilitar el acceso a información de patentes para investigadores, estudiantes y startups, en un contexto donde la propiedad intelectual se consolida como un activo clave para la innovación tecnológica.