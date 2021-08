Por tiempo limitado, puedes conseguir PlayStation Plus a Mitad de precio

¿Los gastos adicionales de 2021 obligaron a hacer recortes en las suscripciones Online? Si tuviste que cancelar PlayStation Plus, pero quieres volver a adquirirlo, es el momento. Sony anunció que hasta por tiempo limitado (hasta el 30 de agosto), los usuarios que no poseen una suscripción vigente podrán adquirir 12 meses a PlayStation Plus a $19.99 dólares ($78.000 pesos colombianos, aproximadamente).

La oferta no incluye algún tipo de limitación, ni tampoco está limitada a algún tipo de consola. El usuario también podrá cancelar el servicio antes de que este se renueve. Para poder hacer válida la oferta deberás ingresar a este enlace con la misma cuenta que está vinculada con tu consola.

PlayStation Plus es una adición obligatoria para jugar los títulos en línea de la consola. Pero, además de esto, ofrece algunos beneficios extra para sus usuarios. Uno de los más llamativos es la posibilidad de descargar títulos gratuitos cada mes. Aunque la mayoría de veces estos juegos se limitan a videojuegos independientes o de poco alcance, ocasionalmente recibes juegos AAA. Por ejemplo, los juegos de agosto de PS Plus son ‘Hunter’s Arena: Legends’, ‘Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville’ y ‘Tennis World Tour 2’.

Más importante, si tienes una PS5 tendrás acceso a la PS4 Colection, que funciona como una tienda arcade donde podrás descargar y jugar algunos de los títulos más emblemáticos de la generación anterior de consolas PS5, como ‘God of War’, ‘Persona 5’, ‘The Last of Us Remastered’, ‘Bloodborne’ y más.

Además, con ella podrás tener acceso exclusivo a una nube personal, con hasta 100GB de almacenamiento para guardar el progreso de tus juegos y llevarlo a todas partes, ofreciéndote la oportunidad de llevar tus partidas al siguiente nivel; con el guardado en la nube, podrás transferir fácilmente tus datos de guardado de una consola a otra, sólo asegúrate de activar esta opción en tu consola PlayStation.

Imágenes: PlayStation