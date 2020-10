Más coronas llegarán en la temporada 2 de ‘Fall Guys’

Ya sabemos que muchos de ustedes ahora están jugando ‘Among Us’ en vez de ‘Fall Guys’. Pero aunque el juego de los frijoles ya no ocupa la primera posición en descargas de Steam o juegos en Twitch, está lejos de estar muerto. Si algo, la temporada 2 de ‘Fall Guys’ promete revivir un poco la pasión de muchos jugadores por probar ser los mejores en saltar obstáculos, robar colar o esquivar frutas gigantes.

De acuerdo con Mediatonic, el desarrollador de ‘Fall Guys’, ha revelado nuevos detalles sobre la próxima temporada, que empieza en octubre. Quizás el que más motive a los jugadores a regresar es que habrá 600% más de coronas en las recompensas de temporada (que es la que consigues cada vez que subes un nivel). Se trata de una mejora más que bien recibida, pues muchas de las piezas estéticas están escondidas detrás de las coronas, que solo podían ser ganadas al conseguir un primer lugar.

We’ve heard you all of your feedback loud and clear!

Winning crowns in Fall Guys against 59 other beans can sometimes be a little challenging (@timthetatman)

For Season 2, we’ve added over 600% more golden crowns into the Season rewards…

FEATURED COSTUMES FOR EVERYONE!

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 30, 2020