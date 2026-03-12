Malas noticias: el lanzamiento de la próxima Xbox Project Helix sería hasta después de 2029

Una de las noticias más importantes de la semana pasada fue el anuncio oficial de Project Helix, la próxima generación de consolas Xbox. Cumpliendo con la promesa realizada, esta semana recibimos nuevos detalles que, aunque no son especificaciones técnicas, nos dan una mejor idea de cuánto tiempo tendremos que esperar para conocerla. Spoilers: va a tomar al menos unos 3 años más.

La información fue compartida a través de la presentación de Xbox en la Game Developers Conference (GDC) de 2026, en la que Jason Ronald, vicepresidente de la próxima generación, entregó algunos detalles generales sobre el futuro de Xbox. Por ejemplo, confirmó que Project Helix contará con un chip personalizado de AMD que, entre otras cosas, ofrecerá un mejor desempeño con Raytracing.

Otra de las novedades adelantadas es que la próxima generación de consolas contará con la nueva tecnología de AMD para mejorar la calidad visual, la cual utiliza machine learning e inteligencia artificial para crear cuadros y así mejorar la fluidez con la que corren ciertos videojuegos.

No esperen Project Helix antes de 2029

Quizás la actualización más importante es la ventana de lanzamiento de Project Helix. Con el anuncio de la semana pasada, la impresión general era que el debut de la consola se realizaría en 2027; sin embargo, de acuerdo con la presentación, podríamos ver la versión oficial mucho después: las versiones alpha de la consola serán enviadas a los desarrolladores apenas en 2027.

No todo son malas noticias. Se confirmó que el hardware está pensado para que los usuarios puedan jugar títulos de PC en su consola: “La PC se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de Xbox. Estamos llevando lo mejor de Xbox a Windows”, afirmó Ronald.

Una de las razones por las que Xbox parece estar tan convencido de esta ruta es que, en años recientes, la compañía ya ha explorado la idea de una consola híbrida que permita jugar títulos de Xbox y de PC, como ocurre con las portátiles tipo ROG Ally. De hecho, el mismo Ronald fue transparente al mencionar que la tecnología para implementar esta idea está disponible desde hace tiempo: “La gran mayoría del código que tu juego ejecuta en Xbox es exactamente el mismo que se ejecuta en otras plataformas”, afirmó.

Por desgracia, la presentación no mencionó nada sobre su precio de lanzamiento. Este es uno de los temas que más preocupa, pues reportes recientes aseguran que, si las filtraciones son ciertas, la próxima consola de Xbox podría superar fácilmente los 1,200 o 2,000 dólares.