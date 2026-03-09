Malas noticias: El Precio Xbox Project Helix podría ser de hasta 1.200 dóalres

La semana pasada Xbox disipó muchos de los rumores que existían sobre su futuro al anunciar que se encontraba desarrollando la próxima generación de consolas bajo el nombre clave de Project Helix. Sin embargo, hay un detalle que puede sentar mal a muchas personas: El precio de la Xbox Proyect Helix podría llegar incluso a superar los 1.200 dólares.

Las estimaciones del precio se realizaron gracias al reporte más reciente de Moore’s Law is Dead, uno de los periodistas más respetados del segmento de tecnología, quien desde hace tiempo venía informando sobre la próxima generación de consolas (incluso antes de que Xbox la confirmara de manera oficial).

En su reporte más reciente, asegura que Microsoft está apostando por que la próxima Xbox sea mucho más poderosa que la PS6. El problema está en que este incremento de especificaciones vendría con un costo que sitúa a la máquina más cerca del precio de un PC premium que de una consola tradicional.

“Quizás se equivoquen, pero no lo creo”, aseguró en una transmisión en la que habló con sus seguidores sobre los detalles técnicos. “Creo que Sony está optando por un enfoque más parecido al de la PS4 para la próxima generación, y Xbox… bueno, están construyendo un puente para salir del mercado de las consolas, así que probablemente cobrarán 1.000 dólares o más por esto“.

¿Por qué la Xbox Project Helix podría costar tanto dinero?

Para justificar el valor del dispositivo tenemos que ver los componentes que, de acuerdo con las filtraciones, podría llegar a tener. Según el periodista, la Xbox Project Helix utilizará una tarjeta gráfica cuya tecnología sería la de la sucesora de la AMD 9070 XT (esto basado en documentación que aseguró haber consultado).

AMD, por su lado, ha indicado que esta nueva GPU seguramente tendrá un precio cercano a los 550 dólares. A esto se puede sumar el incremento e inflación que se espera en los precios de los componentes, lo que puede significar que la pieza alcance los 600 o 650 dólares.

No solo esto, sino que también nos encontramos en medio del Rampocalypse: el incremento en los precios de la memoria RAM. De acuerdo con las estimaciones de Moore’s Law is Dead, si la GPU efectivamente es esta, implicaría que la consola necesitaría más memoria, lo que significaría otro incremento de hasta 200 dólares.

El precio de la Xbox Proyect Helix es resultado de malas situaciones

¿Cuál es el resultado de estos cálculos? Si bien Xbox no puede esperar que la consola se venda por 2.000 dólares como un portátil premium (al menos no si la intención es producirla en masa), la alternativa sería recortar en otros aspectos. Pero incluso con estos ajustes, la estimación es que el precio base de la consola sería de al menos 900 dólares.

“Entonces, espero al menos 1.000 dólares. Si quisieran ser muy agresivos, podría verla en 900 y probablemente 1.200, pero no creo que más de 1.500”, concluyó en su intervención.

Desde ya se anticipó que Project Helix traerá cambios importantes, siendo el más destacado que será una híbrida entre consola y PC, permitiendo jugar y acceder a tu librería de juegos de computadora. La próxima generación de la consola no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, aunque se espera que este mes tengamos más pistas sobre la dirección que tomará la marca.

Imágenes: Montaje ENTER.CO