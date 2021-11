¡Los mejores descuentos de la Nintendo Shop en Black Friday!

No tienes que estar en Estados Unidos para disfrutar del Black Friday. La Nintendo Shop también está celebrando el día oficial del capitalismo con algunos descuentos importantes. En este caso, tienes hasta el próximo 30 de noviembre (martes) para disfrutar de unas rebajas considerables en algunos de los títulos más populares del desarrollador.

¿De cuánto descuento en la Nintendo Shop estamos hablando? En la mayoría de juegos vemos descuentos de hasta el 30%, con títulos bastante importantes para cualquier Switch como son Astral Chain, Super Mario Odyssey o Catherine: Full Body.

En caso de que el presupuesto no te alcance para hacer compras en la Nintendo Shop, sugerimos que revises nuestra lista de juegos con descuento en Steam por menos de 20.000 pesos, pensada para aquellos que están en plan de ahorro en el último mes del año.

Alien: Isolation: Antes $35 dólares, ahora $17.

Assassin’s Creed III: Remastered: Antes $40 dólares, ahora $15.

Assassin’s Creed: The Rebel Collection: Antes $40 dólares, ahora $15.

Astral Chain: Antes $60 dólares, ahora $42.

Bravely Default II: Antes $60 dólares, ahora $42.

Burnout Paradise Remastered: Antes $30 dólares, ahora $12.

Castlevania Anniversary Collection: Antes $20 dólares, ahora $5.

Castlevania Advance Collection: Antes $20 dólares, ahora $15.

Contra Anniversary Collection: Antes $20 dólares, ahora $5.

Contra: Rogue Corps: Antes $40 dólares, ahora $4.

Daemon X Machina: Antes $60 dólares, ahora $42.

Dark Souls Remastered: Antes $40 dólares, ahora $20. — $20 ($40)

Devil May Cry 3 Special Edition: Antes $20 dólares, ahora $12.

Disgaea 6: Defiance of Destiny: Antes $60 dólares, ahora $40.

Doom Eternal: Antes $60 dólares, ahora $24.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen: Antes $20 dólares, ahora $15

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition: Antes $50 dólares, ahora $35.

The Elder Scrolls V: Skyrim: Antes $60 dólares, ahora $30.

Family Feud: Antes $10 dólares, ahora $30.

Hades: Antes $25 dólares, ahora $17.

Hyrule Warriors: Age of Calamity: Antes $60 dólares, ahora $42.

Immortals Fenyx Rising: Antes $60 dólares, ahora $20.

Just Dance 2022: Antes $60 dólares, ahora $30.

Kirby Star Allies: Antes $60 dólares, ahora $42

Layton’s Mystery Journey: Antes $40 dólares, ahora $24.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order: Antes $60 dólares, ahora $42.

Mario + Rabbids Kingdom Battle: Antes $60 dólares, ahora $15. — $15 ($60)

Mega Man 11: Antes $30 dólares, ahora $15.

Mega Man X Legacy Collection: Antes $20 dólares, ahora $10.

Monopoly for Nintendo Switch:

Monster Hunter Rise: Antes $60 dólares, ahora $45.

NBA 2K22: Antes $60 dólares, ahora $30.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered: Antes $40 dólares, ahora $15.

New Super Mario Bros. U Deluxe: Antes $60 dólares, ahora $42.

Okami HD: Antes $62 dólares, ahora $10.

Onimusha: Warlords: Antes $20 dólares, ahora $8.

Ori and the Will of the Wisps: Antes $30 dólares, ahora $18.

Persona 5 Strikers: Antes $30 dólares, ahora $30.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy: Antes $30 dólares, ahora $15.

Puyo Puyo Tetris 2: Antes $40 dólares, ahora $20.

Resident Evil 4: Antes $20 dólares, ahora $15.

Resident Evil Revelations: Antes $20 dólares, ahora $8.

Resident Evil Revelations 2: Antes $20 dólares, ahora $8.

Sega Genesis Classics: Antes $30 dólares, ahora $15.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition: Antes $ 15 dólares, ahora $8.

Sonic Colors: Ultimate: Antes $40 dólares, ahora $30.

Street Fighter 30th Anniversary Collection: Antes $30 dólares, ahora $15

Super Mario Odyssey: Antes $60 dólares, ahora $42.

Super Monkey Ball Banana Mania: Antes $40 dólares, ahora $30.

Tetris Effect: Connected: Antes $27 dólares, ahora $40

Travis Strikes Again: No More Heroes: Antes $30 dólares, ahora $15.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers: Antes $40 dólares, ahora $30.

Unravel Two: Antes $20 dólares, ahora $3.

Wolfenstein II: The New Colossus: Antes $40 dólares, ahora $12.

Xenoblade Chronicles 2: Antes $60 dólares, ahora $42.