¿Habrán anuncios en Pokémon Go?, esto dice su nuevo dueño Scopely

La compra de la división de juegos de Niantic por parte de Scopely ha levantado dudas entre los jugadores de Pokémon Go. No es para menos. La monetización agresiva es común en los juegos móviles, y muchos temen que el título termine lleno de anuncios o restricciones de energía que obliguen a pagar para seguir jugando.

Pero según Michael Steranka, director de producto senior, eso no va a pasar. En una entrevista con Polygon, aseguró que la nueva administración entiende lo que hace único a Pokémon Go y no tiene intención de cambiarlo.

“No habrá anuncios intrusivos ni restricciones de tiempo, ni ahora ni nunca”, afirmó Steranka. Según él, Scopely es consciente de que Pokémon Go es un fenómeno especial y alterar su fórmula sería un error. “Nos han dicho que sería una tontería cambiar la receta que ha hecho de este juego un éxito rotundo”, añadió.

Esta declaración busca tranquilizar a una comunidad que ha sido testigo de cómo muchos juegos móviles han implementado modelos de monetización agresivos, con anuncios a mitad de la partida o limitaciones de energía que obligan a los jugadores a pagar para seguir jugando.

Sin embargo, Steranka insiste en que este no será el caso con Pokémon Go. “Scopely permite que cada uno de sus equipos tome las decisiones correctas para sus juegos, y sabemos que ese tipo de mecánicas no tienen sentido en Pokémon Go”, explicó. Esta independencia de los equipos de desarrollo podría ser clave para mantener la experiencia de juego sin alteraciones significativas.

Además, Steranka abordó otra gran preocupación de la comunidad, la privacidad de los datos de ubicación. Con la adquisición por parte de Scopely, algunos jugadores han expresado inquietudes sobre cómo se manejará esta información.

En respuesta, el ejecutivo fue tajante: “No vendemos datos de jugadores a terceros, punto. Solo usamos los datos de ubicación para operar el juego y los almacenamos en servidores en Estados Unidos, cumpliendo con las normativas más estrictas para garantizar su seguridad”. Esto refuerza el compromiso de la empresa con la privacidad de sus jugadores, un aspecto clave en un juego basado en la geolocalización.

El anuncio de la compra de la división de juegos de Niantic por parte de Scopely por 3.500 millones de dólares marcó un hito en la industria de los videojuegos móviles. Con esta adquisición, Scopely suma a su catálogo no solo Pokémon Go, sino también títulos como Monster Hunter Now y Pikmin Bloom, consolidando su presencia en el sector.

A pesar del cambio de dueño, todo indica que Pokémon Go continuará evolucionando sin perder su esencia. La gran incógnita es cómo aprovechará Scopely esta oportunidad para fortalecer el juego sin alienar a su fiel base de jugadores.

