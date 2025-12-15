Fortnite regresó a Google Play Store el 11 de diciembre de 2025. Con ello cerró un periodo de cinco años en el que el juego no estuvo disponible en la tienda oficial de Android. Desde su salida en 2020, los usuarios debían recurrir a métodos alternativos para instalarlo.

La ausencia se originó cuando Epic Games implementó un sistema de pagos propio dentro de Fortnite. Esta decisión evitaba el uso obligatorio del sistema de facturación de Google, que aplica una comisión del 30 % a las compras integradas. Google respondió retirando el juego de su tienda.

Tras la eliminación, Epic inició acciones legales. La compañía sostuvo que Google restringía la competencia en Android al imponer condiciones sobre la distribución de aplicaciones y los métodos de pago. El conflicto se convirtió en uno de los procesos antimonopolio más relevantes del sector tecnológico.

Un tribunal federal determinó que Google incurrió en prácticas anticompetitivas. El fallo se centró en la distribución de aplicaciones y en los sistemas de pago dentro de Android. Como consecuencia, se ordenaron cambios que permitieron el regreso de Fortnite a la Play Store.

Epic Games confirmó el retorno mediante un comunicado público. En él, indicó que Google cumplió con la orden judicial. También señaló que ambas compañías continúan trabajando para obtener la aprobación completa del acuerdo y ampliar la disponibilidad a otros mercados.

Para los usuarios, el regreso tiene un impacto práctico. Fortnite puede descargarse directamente desde Google Play. Ya no es necesario usar archivos APK ni tiendas externas, lo que simplifica la instalación y reduce riesgos de seguridad.

En Android, Fortnite ofrece la misma experiencia disponible en otras plataformas. Incluye modos de juego completos, progresión compartida y sincronización de cuentas mediante Epic Games. El juego es compatible con dispositivos que cuenten con Android 8.0 o versiones posteriores.

Por ahora, la descarga desde Google Play está habilitada en Estados Unidos. Epic Games trabaja con Google y las autoridades correspondientes para extender el acceso a otros países conforme avance el proceso regulatorio.

Imagen: Editada con IA / Gemini