Twitter bloquea y promete ‘eliminar’ la cuenta de Trump

Después de eliminar tres publicaciones del presidente de los Estados Unidos, por asegurar que incitaban al odio, Twitter ha bloqueado la cuenta de Donald Trump por 12 horas. Esto quiere decir que el perfil no puede publicar, compartir o interactuar con nada del contenido dentro de este tiempo. La plataforma también aseguró que si el actual presidente de los Estados Unidos comete otra infracción contra su política de conducta su perfil será eliminado de la red social.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

2021 no parece haber comenzado tan bien como algunos esperaban en los Estados Unidos. Un discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desató esta tarde del 6 de enero motines de sus simpatizantes que se tomaron el capitolio. En medio de todo esto, Twitter ha agregado nuevas advertencias a los mensajes y trinos de Trump, en medio de episodios de violencia en el país. La red social ahora ha bloqueado (para el momento de publicación de este artículo) dos de sus trinos calificándolos de tener un ‘riesgo de incitar la violencia’.

«Esta afirmación de fraude electoral está en disputa y este Tweet no puede ser respondido, retuiteado o dado me gusta debido al riesgo de violencia». La advertencia también aparece cada vez que alguien intenta compartir o darle ‘Me gusta’ a alguno de los mensajes del presidente de los Estados Unidos.

Anticipando a los millones de seguidores de Trump que cuestionarán la decisión de la red social, a través de su cuenta @TwitSafety, Twitter respondió que dados los eventos más recientes está “restringiendo significativamente el alcance de los Tweets etiquetados en nuestra Política de Integridad Cívica debido al riesgo de violencia». Más importante, la red social aseguró que está “explorando otras maneras de escalar las acciones”.

In regard to the ongoing situation in Washington, D.C., we are working proactively to protect the health of the public conversation occurring on the service and will take action on any content that violates the Twitter Rules.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 6, 2021