Val Kilmer será resucitado con inteligencia artificial para aparecer en una próxima película

La idea de revivir actores utilizando tecnología ya no es un tema de debate, sino una realidad. Ahora, el nombre de Val Kilmer se ha convertido en el centro de esta discusión sobre la inteligencia artificial. Tras su fallecimiento en abril de 2025, a los 65 años, la noticia de su regreso a la pantalla a través de la IA generativa ha generado una mezcla de asombro y controversia. No se trata de un simple cameo o un truco visual pasajero; Kilmer tendrá un papel significativo en la película independiente titulada As Deep as the Grave.

¿Por qué Val Kilmer regresará como una recreación con Inteligencia Artificial?

La frase que da título a esta noticia, “No podemos volver a rodar, no tenemos el presupuesto“, resume perfectamente la realidad de la situación. A diferencia de los grandes estudios de Hollywood, que pueden permitirse costosos reshoots o reconstrucciones digitales millonarias, las producciones pequeñas operan con márgenes de error mínimos. Coerte Voorhees, director de la película, explicó que Kilmer ya había sido contratado años antes de morir para interpretar al Padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano.

Debido a la agresiva batalla de Kilmer contra el cáncer de garganta, que le costó su voz natural tras dos traqueotomías en 2014, el actor nunca pudo completar sus escenas antes de que su salud empeorara drásticamente. Inicialmente, los cineastas intentaron eliminar al personaje de la trama para salvar la película, pero pronto comprendieron que la historia no tenía sentido sin él. Fue entonces cuando la tecnología se presentó no solo como una opción estética, sino como una necesidad financiera y narrativa para evitar que el proyecto colapsara.

¿Está bien usar la IA para reemplazar actores cuando su familia lo autoriza?

Uno de los puntos más importantes en esta historia es que el uso de la imagen y voz de Kilmer cuenta con la bendición de su familia, especialmente de su hija, Mercedes Kilmer. Para ellos, esto no es una explotación de su imagen, sino una continuación del espíritu innovador del actor. Mercedes ha mencionado que su padre siempre vio las tecnologías emergentes con optimismo, considerándolas herramientas para expandir las posibilidades de contar historias.

De hecho, Van Kilmer fue un pionero en el campo de recreaciones con inteligencia artificial. En 2021, trabajó con la empresa de voz sintética Sonantic para crear un modelo de voz sintética basado en horas de grabaciones de archivo. Este esfuerzo fue lo que permitió su aparición como Iceman en Top Gun: Maverick (2022), donde la tecnología ayudó a recrear sus diálogos, permitiéndole despedirse de uno de sus personajes más icónicos de una manera que su condición física real no le permitía.

El debate ético en la era de la IA

A pesar de la transparencia y el apoyo familiar, la noticia ha reabierto las grietas en el debate sobre la IA en el cine. Muchos críticos y aficionados se preguntan dónde termina la autoría y dónde empieza la simulación. En redes sociales y foros especializados la discusión es intensa: ¿Es justo para otros actores que se use una máscara digital en lugar de contratar a un actor vivo? ¿Podía Kilmer prever realmente el alcance de lo que firmó hace años?

El uso de réplicas digitales ya no es una anomalía. Hemos visto versiones jóvenes de Luke Skywalker o la resurrección de actores fallecidos en sagas como Star Wars. Sin embargo, el caso de Val Kilmer es distinto porque se trata de una película independiente que utiliza la tecnología para terminar un trabajo que el actor deseaba hacer, pero no pudo completar.

Imágenes: Archivo ENTER.CO