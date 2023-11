¿Crisis en Hollywood? Solo uno de los blockbusters de 2023 ha generado ganancias

No hay que ser muy observador para notar que 2023 no ha sido un año muy amable con las franquicias más grandes de Hollywood. Si miramos el panorama general de películas no han sido las cintas de Marvel o DC las que se han llevado los récords de taquilla. Los mayores éxitos o blockbusters no han ido para los estudios especializados en hacer máquinas de dinero o los proyectos con cientos de millones de presupuesto.

Un reporte de IndieWire esta semana encontró que en 2023 se han lanzado 13 películas que han tenido presupuestos por encima de los $200 millones de dólares. No es un número inflado, considerando que estamos en la era de las franquicias con mega presupuesto. Sin embargo, solo una de estas películas ha logrado conseguir sin problemas generar ganancias importantes a su estudio: ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’.

El principal afectado de la crisis ha sido Disney. La compañía tiene siete de las películas en la lista negra de blockbusters en 2023. Por ejemplo, el estudio lanzó ‘Mansión Embrujada’ que costó cerca de $150 millones de dólares y solo tuvo ingresos en taquilla de $120 millones. Si incluimos este filme es porque dentro del presupuesto no se suelen incluir otros gastos importantes como es, por ejemplo, los costos de marketing y publicidad que tienen estas cintas.

No todos los casos son tan terribles. De hecho, la mayoría de ‘fracasos’ en taquilla se miden más en qué tanto falló la franquicia en cumplir con las proyecciones de ingresos. Dicho de otra manera, el problema no es necesariamente que hayan costado más de lo que vendieron, sino que los estudios estaban apostando porque significaran más dinero.

Tomen como otro ejemplo ‘La Sirenita’. La película costó cerca de $297 millones de dólares (de nuevo, sin tener en cuenta los costos de publicidad). Sin embargo, el filme solo tuvo una taquilla de $570 millones de dólares, que significan ingresos muy lejos de lo que Disney estimaba obtener con el filme. O tomen ‘The Flash’ que costó $220 millones de dólares, pero solo obtuvo $271 millones en ingresos.

Hay otro elemento a considerar y es el hecho de que, de nuevo, estas películas están pensadas para ser los grandes éxitos de taquilla del año. Por eso es que los estudios invierten tanto dinero: el objetivo de una película que cuesta mucho es que genere mucho más dinero que una más barata. De nuevo, la falla no está en que las cintas no hayan vendido, sino que vendieran mucho menos de lo esperado.

Es una crisis que solo se amplifica al ver los resultados de otras películas de bajo presupuesto. ‘Barbie’ costó cerca de $135 millones de dólares, pero termino entregando $1.4 mil millones de dólares. O en otro ejemplo tienen a ‘Five Nights at Freddy’s’ que tuvo un presupuesto de $20 millones, pero ha generado ingresos por $272 millones. Bajo estas métricas tendrían que funcionar estos mega filmes… y los blockbusters simplemente no lo están haciendo.

Imágenes: Cinecolor