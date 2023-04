Para hacerte llorar: esto dicen las primeras críticas de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’

El próximo 3 de mayo se estrena en teatros de todo el mundo ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ y, a estas alturas, lo único que muchos fans esperan es que la película rompa una mala racha de filmes de Marvel. Para nuestra buena fortuna todos los adelantos parecen esquivar las dudas y, en cambio, prometen una experiencia emotiva que servirá como la despedida del equipo actual de héroes. ¿Pero es esta película un engaño a punta de tráileres o es en verdad la última parada que se merecen los Guardianes de la Galaxia?

En ENTER.CO hemos reunido las primeras reseñas que se han publicado de la película, de manera que vayas preparando tu nivel de emoción para la próxima semana cuando ‘Guardianes of the Galaxy Vol. 3’ se estrene en las salas de cine. Y para los perezosos que quieran evitar cualquier tipo de spoilers escondidos, también entregamos una lista con las cinco cosas más importantes que se están diciendo de la película.

Las cinco cosas nuevas que aprendimos de ‘Guardianes of the Galaxy Vol. 3’

– La película cumple lo que promete: es capaz de tocar las fibras emocionales de los más comprometidos con la franquicia.

– El Adam Warlock de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ se siente desaprovechado en esta película.

– Efectos mucho mejores y más pulidos de los que vimos en ‘Quantumania’.

– Ojo con los spoilers. La mayoría de reseñas entran en detalle sobre ‘cómo’ los Guardianes terminan encontrándose con el villano del filme… así que lo mejor es evitar leer las críticas.

– El Alto Evolucionador cumple como un villano cruel y extraño, aunque no consigue superar muchos de los bloqueos naturales de las películas de Marvel.

Polygon

Sin calificación, por Joshua Rivera (la evaluación en Polygon contiene spoilers).

“Marvel le debe mucho a James Gunn y Guardians of the Galaxy Vol. 3 es una gran despedida, una que muestra cuán vibrante y extraño puede ser el MCU, pero solo cuando también es dolorosamente personal. El final de la trilogía y la partida de Gunn dejan un vacío asqueroso, uno que las ofertas actuales de Marvel no parecen capaces de llenar o no están dispuestas a hacerlo”.

Gamespot

7/10, por Phil Owen. (la evaluación en Gamespot contiene spoilers).

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3. es una película extremadamente pulida y bien hecha que es tan colorida y un festín para los ojos como las dos películas anteriores, con algunas secuencias de acción alucinantes para arrancar, pero no suma a nada más. que eso. Después de 15 años de esta franquicia, eso es bastante frustrante. Pero está tan bien organizado, afortunadamente, que deberías pasar un buen rato de todos modos”.

IGN

8/10, por Joshua Yehl.

“Guardianes de la Galaxia entrega su canto del cisne en el Vol. 3 y es una excelente experiencia. A través de la trágica historia del origen de Rocket, se nos da una nueva apreciación de toda esta familia de adorables extraños. Y a pesar de que la trama tiene demasiadas cosas, parte del humor se siente obsoleto, y Adam Warlock fue lamentablemente infrautilizado, la increíble química del elenco y el estilo conmovedor de James Gunn siguen siendo diferentes a cualquier otra cosa en la MCU, y esta película los envía. en una nota alta emocional y llena de acción”.

Indiewire

B+ por Kate Erbland

“Gunn siempre se las ha arreglado para traer su propio sabor al MCU, un valor atípico en una franquicia que continúa aplanando sus historias y personajes con la esperanza de encajarlos a todos en una gran caja, una y otra vez, y su entrada final en este espacio ofrece el tipo de despedida que solo él podría crear. Y aunque, inevitablemente, abre la puerta a más aventuras para esta banda salvaje de héroes inverosímiles (el apetito del mundo de las franquicias, por supuesto, nunca se sacia por completo), lo hace en sus propios término”.

Deadline

Sin calificación, por Damon Wise.

“Desafortunadamente, todos se están divirtiendo tanto que la película de Gunn no sabe muy bien dónde terminar, sacando el clímax obvio para siempre y luego flotando en una especie de limbo existencial mientras los personajes dicen adiós hasta que cae el telón”

The AV Club

Sin calificación, por Matthew Jackson

“Si la primera película fue sobre encontrar un propósito y la segunda película sobre encontrar una familia, entonces la tercera trata sobre encontrar un legado y decidir qué dejar atrás. Al más puro estilo de los Guardianes, Gunn y su intrépido equipo deciden que su legado es perseverar hasta el final, y eso siempre será intensamente entretenido e inolvidablemente entrañable”.