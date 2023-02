Marvel ya está trabajando en la próxima película de Spider-Man

Esta semana recibimos una nueva película de Marvel y no se trata de cualquier cinta: es la inauguración de la fase cinco del MCU. Lo que significa, entre otras cosas, que Marvel está respondiendo algunas de las preguntas que tenemos sobre el futuro de la franquicia, incluyendo el estado de algunos proyectos en el horno: por ejemplo, Spider-Man 4.

En una entrevista, para Entertainment Weekly, Kevin Feige (jefe de Marvel Studios) habló sobre el futuro del MCU y los planes que tienen para los próximos años. Por supuesto, una de las preguntas obligatorias era si la productora estaba trabajando de manera activa en alguna nueva película de Spider-Man o cuándo deberíamos saber más sobre el proyecto.

“Todo lo que diré es que tenemos la historia. Tenemos grandes ideas para eso, y nuestros escritores solo están poniendo la pluma en el papel ahora”.

¿Por qué está tomando tanto tiempo la próxima película de Spider-Man?

Considerando la popularidad de las películas de Spider-Man, la pregunta que muchos pueden hacerse es por qué razón Marvel está tomando tanto tiempo para realizar la próxima película de Peter Parker en el MCU.

La buena noticia es que no es por una nueva pelea entre Sony y Marvel. Para aquellos que necesiten una píldora de la memoria, en estos momentos los derechos de Spider-Man (y otros personajes atados a sus historias) pertenecen a Sony. La única razón por la que hemos podido ver al héroe en este universo está en un acuerdo que ambos estudios realizaron en los que se dividen las ganancias de las películas, pero Parker puede participar en su universo conectado.

De hecho, durante algún tiempo pensamos que ya no íbamos a poder ver ‘Spider-Man: No Way Home’ cuando se anunció que este acuerdo se había sido terminado con ambos estudios incapaces de llegar a un acuerdo de ganancias. Por ahora parece que la armonía existe entre Sony y Marvel, por lo que no es este el motivo.

Hay dos motivos importantes por los que Marvel no está trabajando de manera inmediata en una película:

El primero es que Tom Holland, el actor que ha interpretado a Parker, se está tomando un descanso de la actuación en estos momentos. Después de dos años con una maratón de proyectos, incluyendo al menos seis películas en el MCU, Holland anunció que no tenía planeado regresar de manera pronta a la pantalla grande, al menos no para uno de los proyectos del MCU.

El segundo motivo es porque, seguramente, las historias que tiene planeadas Marvel para el personaje tienen más sentido después de los próximos eventos. Es casi seguro que veremos a Spider-Man en las próximas películas de los Vengadores. Tampoco podemos olvidar que hay una serie animada de Spider-Man en camino para el MCU que, si sigue la tendencia de sus otras historias en TV, tendrá algún efecto en el futuro de la franquicia.

Imágenes: Marvel Studios