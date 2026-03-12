Un escritor del live action de One Piece respondió porque incluyeron a ‘ese personaje’ en su segunta temporada?

El live action de ‘One Piece’ ya estrenó su segunda temporada y es seguro que muchos fans están utilizando su tiempo libre para emocionarse con el debut de sus personajes favoritos en carne y hueso. Quizás la mejor sorpresa que nadie esperaba fue la aparición de Bartolomeo en el primer capítulo del live action de One Piece, agregando elementos que originalmente no estaban en el show.

Esta semana Ian Stokes, uno de los escritores de la serie, reveló en una entrevista con IGN el motivo por el cual el personaje de Bartolomeo apareció en la historia tan pronto, a pesar de que en el anime su debut ocurre mucho después de que los Sombrero de Paja estuvieran en Loguetown.

“Recuerdo haber pensado que a la historia le faltaba algo… Loguetown se sentía vacía, incluso con la adición de Smoker y Tashigui en ese episodio. Era como si faltara alguien en la parte final con quien Luffy pudiera hablar. Terminó ayudando mucho a transmitir esa sensación de que, cuando vas a un nuevo lugar, hay nuevos personajes y se refuerza el tema principal: una vez que Luffy llega a un sitio, lo cambia. No teníamos ese elemento en ese primer episodio hasta que incluimos a Bartolomeo”.

El escritor también describió la manera en la que los fans reaccionaron cuando se reveló al personaje: “Estuve en la premiere de Los Ángeles y hubieras jurado que una bomba había caído cuando Bartolomeo apareció en pantalla por primera vez. No esperaba que los fans fueran a responder de manera tan positiva”.

¿Volveremos a ver a Bartolomeo en el live action de One Piece?

La principal pregunta que muchos se están haciendo es si volveremos a ver a Bartolomeo en el live action de Netflix.

Es una cuestión importante por dos razones: la manera en la que la serie modifica al personaje y el punto en el que él originalmente debía aparecer. En el manga de One Piece, Bartolomeo también presencia la fallida ejecución de Luffy, pero este momento no solo lo motiva a salir al mar, sino que lo convierte en el mayor fan de los Sombrero de Paja, siendo casi un reflejo de los espectadores del show.

El Bartolomeo de la serie, por otro lado, no parece terminar con esta misma imagen idealizada de Luffy. Tiene sentido, pues la producción ha optado por eliminar muchos de los elementos más caricaturescos de sus personajes. Pero la duda clave aquí es si la inclusión del personaje en este punto de la historia significará que lo veremos en el futuro.

En el anime, Bartolomeo hace su debut en el arco de Dressrosa, que inicia en el capítulo 629 (cerca de 400 episodios de diferencia respecto al inicio de Loguetown). También se presenta inicialmente como un posible villano con el poder de la bari bari no mi, que le permite crear barreras indestructibles. Eventualmente, se une a Luffy con el objetivo de ayudarlo a derrotar al antagonista de esa saga.

Mencionamos esto porque Dressrosa es el arco número 27 de la obra. Hasta el momento, el live action ha logrado comprimir arcos completos en uno o dos capítulos, pero Arabasta marcará la primera vez que una trama estará 100% dedicada a una isla. Es lógico, considerando que las historias se extienden conforme avanza la obra.

Con esto en mente, es probable que si Dressrosa es adaptado, sea en una futura temporada 20 (y eso si consiguen comprimir toda su historia en una sola entrega). No es algo muy realista, considerando que al ritmo que se produce el show, estaríamos viendo esa adaptación en el año 2060. Por ello, quizás fue una buena idea mostrarnos a Bartolomeo ahora, ante la posibilidad de que la serie jamás llegue a ese punto de la historia.

Imágenes: Netflix