7 diferencias entre el anime y manga de One Piece y la segunda temporada del live action

¡Marzo inicia con todo! Después de años de espera, One Piece estrenó su segunda temporada, alegrando la semana no solo de los fans del live action, sino también de los del anime y manga que disfrutan con las referencias y la atención al detalle de la versión de Netflix. Porque si algo motiva a los seguidores, es descubrir qué diferencias el anime y manga de One Piece y la segunda temporada del live action.

Por eso, en ENTER.CO hemos preparado este artículo mencionando seis de las diferencias más importantes entre el anime de One Piece y el live action: no nos enfocaremos en pequeñas modificaciones de diálogo, sino en cambios significativos en la cronología o eventos del mundo de los piratas.

Por supuesto, los spoilers están más que advertidos.

1 – La revelación sobre el hijo de Roger

El primer capítulo nos muestra la llegada de la tripulación a Logue Town y, con ello, una mirada al pasado justo antes de la ejecución del Rey de los Piratas. Para sorpresa de muchos, se revela de inmediato la existencia de Gold Roger, así como su petición para que Garp se encargue de proteger y cuidar a su hijo.

En el anime, este secreto se mantiene hasta mucho después, específicamente en el arco de Marineford, que inicia cerca del episodio 457. Otra diferencia importante es que en el anime se revela de inmediato que la persona de la que habla es Ace. Es probable que el live action haga este cambio para jugar con las expectativas de los nuevos espectadores e insinuar que podría tratarse de Luffy.

2 – El debut de Bartolomeo

Otro cambio relevante está en la introducción de Bartolomeo. El primer capítulo de la serie convierte al personaje en un miembro activo de la historia, permitiéndole incluso tener una conversación completa con Nami y Luffy.

El Bartolomeo original no aparece sino hasta el arco de Dressrosa (episodio 629). De hecho, inicialmente se le presenta como un posible antagonista hasta que un flashback revela que estuvo presente en la “ejecución” de Luffy en Logue Town y que, desde ese momento, se volvió su fan número uno.

3 – El secreto de Chopper

La temporada 2 termina con Chopper uniéndose a la tripulación. Sin embargo, en una de las escenas finales, el personaje muestra una jarra con esferas amarillas que llama su secreto.

Los conocedores identifican de inmediato las Rumble Balls, una droga especial creada por Chopper que le permite acceder a nuevas transformaciones. En el anime, él usa esta habilidad en su pelea contra Wapol, mientras que en el live action solo utiliza sus tres formas básicas.

4 – La ausencia de Karoo

Podemos asumir que la razón por la que Karoo no aparece es la misma que con las Rumble Balls: presupuesto. En el anime, la princesa Vivi está acompañada por un pato gigante que sirve como mascota y vehículo. El animal aborda el barco y acompaña al grupo hasta Arabasta.

La única mención de Karoo ocurre en una escena breve. La buena noticia es que esto implica que podríamos verlo en la tercera temporada, aunque admitimos que nos hizo falta su energía en estos nuevos episodios.

5 – Tashigi y Smoker vs. Baroque Works

Una de las cosas que la serie de Netflix hace muy bien es darles más tiempo de pantalla a ciertos personajes. En esta versión, Tashigi y Smoker inician una misión para perseguir y enfrentarse a dos miembros de Baroque Works, un combate exclusivo de esta adaptación.

La escena funciona como un mejor puente para su aparición en Arabasta. En el anime, la explicación es que Smoker simplemente presentía que los Sombrero de Paja irían hacia allá y terminó encontrando a los agentes por casualidad.

6 – El rol de Miss All Sunday

Desde el primer capítulo, Miss All Sunday es presentada como una de las villanas principales. Esta idea se refuerza cuando comienza a perseguir a Luffy y su tripulación a lo largo de diferentes islas.

En la historia original, su participación es distinta: aparece al final del arco de Whiskey Peak y no vuelve a encontrarse con los protagonistas hasta que llegan a Arabasta. El cambio busca aprovechar más al personaje antes de que se una formalmente a la tripulación.

7 – Sin pelea entre Zoro y Luffy

Este es un cambio que entendemos, pero dolió. Durante el arco de Whiskey Peak, se omitió el enfrentamiento entre Zoro y Luffy.

En el anime, Luffy se queda dormido mientras Zoro derrota a los agentes de Baroque Works. Al despertar, Luffy se enfurece creyendo que su espadachín atacó a las personas que les dieron una fiesta. Este malentendido culmina en un combate icónico que solo es detenido por la intervención de Nami.

Imágenes: Captura de pantalla y Netflix