Top 10 de Netflix: lo más visto esta semana y qué elegir para maratonear el fin de semana

El fin de semana está a la vuelta de la esquina y Netflix vuelve a poner sobre la mesa una mezcla de estrenos y clásicos que están marcando la conversación global. La plataforma actualizó su ranking y muestra cuáles son las producciones más vistas, desde animación y fantasía hasta acción, terror y documentales.

Este Top 10 es una guía perfecta para quienes buscan qué ver en sus noches libres. Aquí repasamos cada título, de qué trata y por qué puede ser una buena opción para maratonear, ya sea en solitario, en pareja o en familia.

KPop Demon Hunters

La primera posición la ocupa esta película animada y musical. Cuando Rumi, Mira y Zoey —una popular agrupación de K-pop— no están llenando estadios, usan sus poderes secretos para combatir amenazas sobrenaturales. Combina música, acción, fantasía y cultura pop de una manera fresca.

Ruth & Boaz

En el segundo puesto aparece una cinta más íntima y pausada, ideal para quienes prefieren las historias centradas en personajes. Aunque no tiene tanta exposición mediática, su propuesta romántica y de drama ligero la ha convertido en una sorpresa en el ranking.

The Wrong Paris

El tercer lugar lo ocupa un romance con suspenso ambientado en la ciudad del amor. Su trama se basa en un conflicto inesperado que mezcla decisiones difíciles con el encanto de París. Una opción atractiva para quienes disfrutan del cine romántico con un giro dramático.

Man on Fire

Este clásico de acción protagonizado por Denzel Washington sigue sumando audiencia. Un hombre marcado por su pasado hará lo imposible para proteger a una niña secuestrada, enfrentando redes criminales en una trama cargada de tensión y emociones fuertes.

Sonic the Hedgehog 3

La tercera entrega del icónico erizo azul se ubica en el quinto puesto. Con humor, velocidad y personajes entrañables, es una propuesta ligera y familiar que conecta tanto con fanáticos de los videojuegos como con nuevas generaciones.

Seventh Son

En la sexta casilla aparece una película de fantasía épica con magia, criaturas oscuras y héroes inesperados. Es ideal para quienes disfrutan las historias clásicas de aventuras con espadas y mundos fantásticos.

San Andreas

El séptimo lugar lo ocupa esta cinta de desastres naturales protagonizada por Dwayne Johnson. Tras un devastador terremoto en California, un piloto debe salvar a su hija atrapada en medio del caos. Una apuesta de alto impacto visual y tensión constante.

28 Years Later

Este título mezcla suspenso y misterio, explorando las consecuencias emocionales y sociales del paso del tiempo. Su tono reflexivo y cargado de tensión la hace atractiva para quienes buscan historias más dramáticas y menos explosivas.

The Curse of La Llorona

En la novena posición se encuentra el terror inspirado en la leyenda latinoamericana. Con atmósfera oscura y sustos efectivos, se convierte en la opción favorita para los fanáticos del género y para quienes quieran añadir una dosis de miedo a su fin de semana.

aka Charlie Sheen: Season 1

Cierra la lista esta serie documental que repasa la vida del actor Charlie Sheen, desde su infancia y ascenso en Hollywood hasta sus problemas con adicciones y su camino hacia la sobriedad. Una mirada íntima y honesta al precio de la fama, que invita a reflexionar más allá del espectáculo.

¿Qué ver este fin de semana?

Si buscas animación y frescura, KPop Demon Hunters es la mejor apuesta. Para acción y adrenalina destacan Man on Fire y San Andreas. Quienes prefieren una narrativa más íntima pueden optar por Ruth & Boaz o el documental de Charlie Sheen. Y para quienes quieren emociones fuertes, La Llorona ofrece terror con raíces culturales.