Todos los estrenos de Amazon Prime Video en octubre 2025: Juego Sucio, Sanda, Culpa Nuestra y más

Octubre llega con una avalancha de estrenos a Amazon Prime Video que prometen mantener a los suscriptores enganchados hasta el último día del mes. Entre thrillers criminales, series originales, romances cargados de drama y reimaginaciones de clásicos, la plataforma busca reforzar su catálogo con propuestas variadas que conectan con audiencias distintas.

Los usuarios podrán disfrutar de producciones que se mueven entre el suspenso, la fantasía, la comedia y el terror, con nombres que van desde Harlan Coben hasta Nia DaCosta. El mes también está marcado por la llegada de nuevas temporadas esperadas y la irrupción de historias frescas que plantean escenarios sociales, emocionales y políticos. Este es el recorrido, en orden de estreno, por todo lo que aterriza en Prime Video durante octubre.

Juego Sucio – 1 de octubre

El mes abre con “Juego Sucio”, un thriller criminal donde Parker, un maestro ladrón, planea el golpe más arriesgado de su carrera junto a un equipo de especialistas. La codicia los enfrenta cara a cara con la mafia neoyorquina en una trama repleta de traiciones y giros que pondrán a prueba su lealtad.

Sanda – 3 de octubre

El 3 de octubre llega “Sanda”, una serie ambientada en un Japón futurista con una premisa provocadora: los niños son más valiosos que los adultos por la baja tasa de natalidad. En este escenario, Sanda Kazushige descubre una conexión con el mítico Santa Claus, desatando una historia que mezcla ciencia ficción y fantasía.

Mantenimiento Requerido – 8 de octubre

La comedia romántica “Mantenimiento Requerido” se estrena el 8 de octubre. Charlie, dueña de un taller mecánico solo para mujeres, se apoya sin saberlo en un asistente virtual que resulta ser su principal competidor. La rivalidad empresarial da paso a un vínculo inesperado que cuestiona prejuicios y abre espacio a la posibilidad del amor.

Sin Frenos – 10 de octubre

El 10 llega “Sin Frenos”, una serie chilena que combina humor y crítica social. Tiluca, una socialité en bancarrota, convierte su mansión en hostal para repartidores junto a un inmigrante llamado Julio César. De ese encuentro surge una amistad que desafía prejuicios y desnuda las tensiones del barrio.

Culpa Nuestra – 16 de octubre

El romance juvenil se hace presente el 16 con “Culpa Nuestra”. Noah y Nick se reencuentran en la boda de sus amigos tras una ruptura dolorosa. Entre resentimientos y atracción, la historia plantea si el amor puede sobrevivir a las heridas del pasado.

The Walking Dead: Daryl Dixon – 20 de octubre

Los fans del universo de zombis tienen cita el 20 de octubre con una nueva temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon. La producción explora la relación entre Daryl y Carol, atrapados en un mundo donde la guerra contra los vivos se vuelve tan peligrosa como la de los muertos.

Lazarus de Harlan Coben – 22 de octubre

El 22 debuta Lazarus, la nueva serie creada por Harlan Coben. La trama sigue a un hombre que, tras el suicidio de su padre, empieza a sufrir visiones inquietantes relacionadas con crímenes no resueltos y con las muertes de su familia décadas atrás. Suspenso psicológico en su máxima expresión.

Eden – 24 de octubre

Ubicada en 1932, Eden llega el 24 y traslada a los espectadores a las Islas Galápagos. Allí, un grupo de personas decide abandonar la sociedad en busca de un nuevo comienzo, enfrentando tanto la dureza de la naturaleza como sus propios demonios.

Hazbin Hotel – 29 de octubre

El 29 regresa Hazbin Hotel con una nueva temporada. La princesa Charlie enfrenta las consecuencias de haber vencido al ejército celestial, mientras los pecadores buscan revancha contra el Cielo. El caos, las traiciones y la ambición se intensifican en este peculiar infierno animado.

Hedda – 29 de octubre

Ese mismo día se estrena Hedda, dirigida por Nia DaCosta. La cinta reimagina la obra clásica de Henrik Ibsen, mostrando a una mujer atrapada entre el amor, la frustración y los deseos reprimidos. Una noche intensa desata pasiones, manipulación y traiciones.

Cometierra – 31 de octubre

El 31 cierra fuerte con Cometierra, serie mexicana que sigue a una joven capaz de comunicarse con la tierra. A través de ese poder enfrenta desapariciones, violencia barrial y su propio pasado, en una narración con tintes de realismo mágico y denuncia social.

Tremembé – 31 de octubre

Ese mismo día se estrena Tremembé, ambientada en una prisión que reúne a los criminales más temidos del país. Entre rejas florecen intrigas, alianzas insólitas y romances prohibidos, mientras se reviven crímenes que marcaron la historia nacional.

Dime Tu Nombre – 31 de octubre

Octubre cierra con Dime Tu Nombre, ambientada en un pueblo español de 1997. La llegada de trabajadores marroquíes destapa tensiones raciales, pero también un mal ancestral que amenaza a todos sin distinción. Un relato donde el terror se mezcla con la memoria social.